2021 Şampiyonlar Ligi Kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar kurası 26 Ağustos 2021’de çekilecek. Grup mücadeleleri 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecek ve olası farklı bir durum olmazsa 7-8 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Ön eleme oynayacak Galatasaray’ın rakipleri kimler olabilir?

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ikincisi olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alacak mı? Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılması olası olan Galatasaray için önünde iki olasılık bulunuyor. Kuralar çekilmedi fakat ön eleme oynayacak takımların olası rakipleri belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray’ın beklenen rakipleri

Galatasaray'ın iki ön eleme turu için olası rakiplerin bazıları şunlar; PSV Eindhoven, Celtic ve Midtjylland - Kopenhag Sparta Prag Rapid Wien.