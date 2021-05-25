İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

2021 Şampiyonlar Ligi Kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

Şampiyonlar Ligi Kuraları 2021 ne zaman? Galatasaray’ın karşılaşacağı takım belli oldu mu? Spor severler tarafınca sıkça araştırılmaya başlandı. Şampiyonlar Ligi Kuralarında karşılaşacakları olası rakiplerin hangi takımlar olacağı sorusu odak hale gelince bilgileri sizler için haberimizi derledik. 2021 Şampiyonlar Ligi Kuraları ve Galatasaray’ın olası rakipleri…

25 Mayıs 2021 Salı 15:35
2021 Şampiyonlar Ligi Kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?
Takip Et:

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar kurası 26 Ağustos 2021’de çekilecek. Grup mücadeleleri 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecek ve olası farklı bir durum olmazsa 7-8 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Ön eleme oynayacak Galatasaray’ın rakipleri kimler olabilir?

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ikincisi olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alacak mı? Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılması olası olan Galatasaray için önünde iki olasılık bulunuyor. Kuralar çekilmedi fakat ön eleme oynayacak takımların olası rakipleri belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray’ın beklenen rakipleri

Galatasaray'ın iki ön eleme turu için olası rakiplerin bazıları şunlar; PSV Eindhoven, Celtic ve Midtjylland - Kopenhag Sparta Prag Rapid Wien.


Son Güncelleme: 25.05.2021 15:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayŞampiyonlar LigiKuraFinal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Süper Lig yeni sezon maçları ne zaman başlıyor?
Süper Lig yeni sezon maçları ne zaman başlıyor?
Altınordu - Altay final maçını hangi hakem yönetecek?
Altınordu - Altay final maçını hangi hakem yönetecek?
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Beşiktaş kimlerle maç yapacak?
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Beşiktaş kimlerle maç yapacak?
2. lig play-off final maçı Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman? Kocaelispor Sakaryaspor saat kaçta, hangi kanalda?
2. lig play-off final maçı Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman? Kocaelispor Sakaryaspor saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri hangi takımlar?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri hangi takımlar?

Popüler Haberler

Masum 431.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Bugün hangi maçlar var? 26 Mayıs 2021 Çarşamba Hangi maç hangi kanalda?
Seksenler dizisinin Gamze'si Ecmel İs'in hayat hikayesi!
Kripto paralar gelecekte ne olacak? Değerleri artacak mı? Bitcoin'in fiyatı düşecek mi?
Fox Şef Akademi ne zaman başlayacak?
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edilir? Bilet alırken nelere dikkat etmeli?
A101'de satılan Huawei band 4 özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?
Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına nedir, saat kaçta gerçekleşecek?
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir?
Varlık vergisi nedir? Kısaca varlık vergisinin özellikleri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Gevher Hatun'u Leyla Feray'ın hayat hikayesi!
Tozkoparan İskender 24. bölüm TRT 1 canlı izle – 23 Mayıs 2021 Pazar tek parça Tozkoparan İskender yeni son bölüm izle
Beni Bırakma 614.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Arka Sokaklardan Şevket Çoruh diziden ayrılacak mı? Mesut Komiser yerine kim gelecek?
Acemi Anneler dizisindeki Ceren karakteri kimdir?
Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1 Hayatın Ritmi programının sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan'ın hayatı
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları
Müge Anlı ATV canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.