2021 Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Şampiyonlar Ligi kura çekim tarihleri

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turu için karar belirlendi. Premier Lig’de 2020-2021 yılı sezonunun sonuna gelindi. Siyah-beyazlı takımın, Chelsea’nin Premier Lig’de ilk 4 içinde yer alması ile birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarına da kalması kesinleşmiş oldu. Grup maçları ise 14-15 Eylül 2021 de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilmeye başlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları 26 Ağustos 2021’de çekilmeye başlanacak. Grup maçları da 14-15 Eylül tarihleri arasında başlamış olacak ve 7-8 Aralık 2021’de de tamamlanmış olacaktır. Final maçı da 28 Mayıs 2022’de yapılacak.

Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılacak

Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş gelecek sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacağı durumunu etkileyecek olan karşılaşmalarda Chelsea, Villa Park Stadı’nda Aston Villa’nın konuğu oldu. Aston Villa ligin 38. Haftası ve son hafta gerçekleşen mücadelesinde 43. Dakikada Bertrand Traore ile 52. Dakikada penaltı vuruşundan gelen Anwar El Ghazi’nin golleri sayesinde karşılaşmayı 2-1 skor ile kazandı.

Chelsea’nin tek golü ise 70. Dakikada gelen Ben Chilwell ile oldu. Cesar Azpilicueta da maçın 89. dakikasında hakemden kırmızı kart görmesi sonucu takımını 10 kişi olarak sahada bıraktı. Chelsea bu sonuca rağmen yine de gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılabilmek adına mücadele ettiği rakiplerinden olan Leicester City’nin konuğu olan Tottenham’a 4-2’lik bir sonuç ile yenilmesinin ardından ligi ilk 4 takım içerisinde tamamlamış oldu.

Londra ekibinin 29 Mayıs’ta Porto’da oynanacak olan final maçında Manchester City’i mağlup etmesi durumunda siyah-beyazlı takım da ön eleme maçı oynamak zorunda kalacaktır. Chelsea’nin kendi liginden Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını kazanması da finalin bu konudaki etkisini sonlandırdı.

İşte temsilci takımlarımızın Avrupa Yolu

Beşiktaş – Şampiyonlar Ligi Grubu

Galatasaray – Şampiyonlar Ligi elemeleri

Fenerbahçe – UEFA Avrupa Ligi Play-off turu

Trabzonspor – UEFA Konferans Ligi elemeleri

Sivasspor – UEFA Konferans Ligi elemeleri