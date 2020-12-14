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2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede, ne zaman oynanacak? Şampiyonlar ligi final tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için yapılan ertelemenin ardından takvim açıklandı. Finalin İstanbul'da yapılacağı düşünülüyordu ancak koronavirüs sebebiyle bir erteleme yaşanmıştı. UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre 2021 yılı takvimi açıklandı ve Şampiyonlar Ligi finalinin nerede, ne zaman olacağı duyuruldu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 16:58
2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede, ne zaman oynanacak? Şampiyonlar ligi final tarihi
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2021 Yılı Şampiyonlar Ligi Finali Nerede Olacak? Finali Ne Zaman?

Dünyaca sevilen ve hemen her yaştan herkesin ilgilendiği futbol sporunda, Avrupa futbolunda kulüp seviyesinin en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Lig’in son 16 turunun kuraları çekildi. Oynanacak olan son 16 eşleşmelerin belirlendiği tunuva ile ilgili şimdi de akıllarda başka bir soru var. Lig’in finalinin nerede oynanacağı merak edilmeye başladı.

Dünyaca ünlü takımların ve futbolcuların çekişmeli mücadelelerinin yer aldığı ve her kesimin heyecanla takip ettiği Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunun eşleşmelerinin nasıl olacağı tamamlandı ve açıklandı. Şimdi ise bu finalin nerede oynanacağı söz konusu. Son zamanlarda en çok sorulan sorulardan biri olan bu finalle ilgili soruların detayları..

 

Şampiyonlar Ligi Finali Nerede Yapılacak?

Geçtiğimiz sezon için oynanması beklenen yer İstanbul olan fakat içerisinde bulunduğumuz koronavirüs sebebiyle her geçen gün bir değişiklik yaşanan günlerde ertelenmek zorunda kalan pek çok şeyden biri olan Şampiyonlar Ligi, bu sezon finalini İstanbul’da yapacak. UEFA tarafından açıklanmış olan maç takvimine göre 29 Mayısıs 2021’de Şampiyonlar Ligi’nin finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda olacak.

 

UEFA Tarafından Açıklanan Takvim:

Grup Aşaması 1. Maçlar: 20-21 Ekim 2020

Grup Aşaması 2. Maçlar: 27-28 Ekim 2020

Grup Aşaması 3. Maçlar: 3-4 Kasım 2020

Grup Aşaması 4. Maçlar: 24-25 Kasım 2020

Grup Aşaması 5. Maçlar: 1-2 Aralık 2020

Grup Aşaması 6. Maçlar: 8-9 Aralık 2020

 

 

Son 16 Turu 1. Maçlar: 16-17 Şubat 2021

Son 16 Turu 1. Maçlar: 23-24 Şubat 2021

 

Son 16 Turu 2. Maçlar: 9-10 Mart 2021

Son 16 Turu 2. Maçlar: 16-17 Mart 2021

 

Çeyrek Final 1. Maçlar: 6-7 Nisan 2021

Çeyrek Final 2. Maçlar: 13-14 Nisan 2021

 

Yarı Final 1. Maçlar: 27-28 Nisan 2021

Yarı Final 2. Maçlar: 4-5 Mayısıs 2021

 

Final: 29 Mayısıs 2021, İstanbul



Son Güncelleme: 14.12.2020 16:58
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Anahtar Kelimeler:
UEFAŞampiyonlar LigiLig Finali
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