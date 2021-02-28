2021 futbolcu nasıl olunur, futbolcu olma şartları nelerdir? Futbolcu olmak için hangi eğitimler alınmalıdır?

Son yılların en popüler meslekleri arasında yer alan futbolculuk özveri, sabır, başarı ve fiziki yeterlilik gerektiren bir meslektir. Özellikle fiziki olarak güçlü kişiler, uzun çalışmaları sonucu hayallerindeki mesleğe kavuşarak futbolcu olabiliyorlar.

Futbolcu olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Futbol antrenmanlarına disiplinli bir şekilde katılma,

Hedefi büyük tutma,

Futbol hakkında detaylı bilgi sahibi olma,

Alkol ve tütün gibi alışkanlıklara sahip olmama,

Saha dışında da çeşitli hobilerle ilgilenme,

Sağlıklı beslenme.

Futbolcu olmak için hangi okullara başvurulur?

Futbolcu olmak için eğitim görmeniz gereken herhangi bir okul yoktur. Futbolcuların birçoğu amatör takımlarda kendini geliştirerek daha sonra büyük takımlara transfer olmaktadır. Türkiye’de futbol eğitimi çeşitli kulüplerin amatör takımlarına başvurabilir ya da yurt dışında hizmet veren okulları araştırarak onlara başvuru yapabilirsiniz.

Türkiye’de futbolculuk eğitimi veren okullar şöyle sıralanır:

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi kulüplerde yaz okulunda futbolculuk eğitimi verilmektedir.

Şehir takımlarının futbol okullarında, okulların tatil edildiği dönemlerde eğitim verilmektedir.

Futbolcu takımlarında alanında uzman teknik direktörlerden profesyonel eğitim alma şansı bulunmaktadır.

Büyük takımların futbol okullarına giderek başarılı futbolcularla karşılaşabilirsiniz.

Futbolcu olmak için hangi yeteneklerin geliştirilmesi gerekir?

Futbolcu olmak için öncelikle oyun hakimiyeti kazanmalısınız. Akıllıca seçimler yaparak rakibinizi alt edip başarıya ulaşabilmelisiniz. Futbolcu olmak ve başarıyı sürdürebilmek için şu yöntemleri denemelisiniz:

Top sürme tekniğini geliştirmeli ve bu konuda eksiğiniz olmayıncaya kadar çalışmalısınız.

Maç sırasında ahlak dışı hareketlerden kaçınmalı ve futbol adabına uygun hareketlerde bulunmalısınız.

Ekip ruhunu benimsemeli ve bireysel davranmaktan kaçınmalısınız.

Futbolcu olmak için spor aktivite, koordinasyon ve eğitim çalışmalarına devam etmelisiniz.

Pas antrenmanlarına dikkat ederek çevrenizi dikkatle gözlemlemeli ve spor aktivitelerinizi kademeli olarak artırmalısınız.

Futbolcu olmak için nasıl beslenmek gerekir?

Futbolcu olmak için öncelikle sağlıklı beslenmeli ve şekerli, unlu gıdalardan olabildiğince uzak durmalısınız. Futbolcu olmak istiyorsanız uygulamanız gereken beslenme şekli şöyledir:

Asitli içeceklerden uzak durmalısınız.

Fastfoodlarda bulunan trans yağlar tüketilmemelidir.

Protein bakımından zengin olan muzu, antrenman sonrasında tüketmelisiniz.

Günlük üç öğünün dışında ara öğünlerde meyve, su ve süt gibi takviye besinler, öğününüze eklemelisiniz.

Beslenmenizi dengeli ve öğünlere yayacak şekilde düzenleyin.

Belirli aralıklarla su tüketerek vücudunuza su ve mineral takviyesi yapın.

Yumurta, balık ve süt gibi protein içerek besinleri tüketerek sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirebilirsiniz.

Futbolcu olabilmek için öncelikle bu konuda gerçekten yetenekli olmalısınız. İçinizdeki yeteneği fark ettikten sonra spor kulüpleri ile tanışarak kendinizi bu alanda geliştirebilirsiniz. Doğru beslenmek, futbolcu olmanın en önemli hususları arasında yer alır. Doğru beslenmek kişiyi zinde tuttuğu gibi sahada da önemli başarılar kazanmanızı sağlar.