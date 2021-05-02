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2021 Formula 1 yarışı canlı izle - Portekiz GP F1 izle

Her yıl düzenlenen Formula 1 yarışları farklı ülkelerde gerçekleşmektedir. 2 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Formula 1 yarışı Portekiz'de olacak. Yarış severler şimdiden yarışın hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı. Portekiz GP F1 Hangi kanalda? Bu haberimizde Portekiz GP F1 yarışının hangi kanalda yayınlanacağı hakkında bilgileri sizler için derledik. İşte Formula 1 yarışı -Portekiz GP F1 canlı izle hakkında detaylar...

02 Mayıs 2021 Pazar 15:18
2021 Formula 1 yarışı canlı izle - Portekiz GP F1 izle
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Formula1 , 2 Mayıs Portekiz GP 2021 yarışı ,Portimao bölgesinde yer alan Algarve Intenational Circuit pistinde gerçekleşecek. Pole pozisyonu için düzenlenen sıralama turunda Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1.sırada yer aldı. Yarış Türkiye saatiyle 17.00’da başlayacak. Yarış,hangi kanalda? Portekiz GP F1 izle!

Formula 1 yarışını S Sport kanalı sunmaktadır. Yarışları Serhan Acar anlatımıyla karşımıza çıkıyor. 2 Mayıs Pazar günü saat 17.00’da gerçekleşecek yarış S Sport 2 kanalında ekranlara gelecek. Birçok platforma üzerinden de S Sport 2 kanalı izlenmektedir. Bu platformlar şu şekildedir;

  • D-Smart – 79. Kanal
  • Turkcell TV+ – 78. Kanal
  • Tivibu – 74. Kanal
  • Kablo TV – 241. Kanal
  • Vodafone TV – 12. Kanal

Bu kanalların yanı sıra Formula 1 kendi resmi sitesinden de yarışları sunmaktadır. Fakat,  bu kanalın anlatımında Tükçe yer almıyor. F1 TV Pro’nun aylık £7,99 ve yıllık £64,99 ücreti bulunmaktadır.

F1 TV Pro’ya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://f1tv.formula1.com

ayrıca S Sport’un kendisine ait online yayın platformunda da Formula 1 izlenmektedir. Aylık planda 17,99TL ödenirken, yıllık planda 159,99 TL ödenmektedir.

S Sport’un online platformuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.ssportplus.com

 

 

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 15:18
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