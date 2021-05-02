2021 Formula 1 yarışı canlı izle - Portekiz GP F1 izle

Formula1 , 2 Mayıs Portekiz GP 2021 yarışı ,Portimao bölgesinde yer alan Algarve Intenational Circuit pistinde gerçekleşecek. Pole pozisyonu için düzenlenen sıralama turunda Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1.sırada yer aldı. Yarış Türkiye saatiyle 17.00’da başlayacak. Yarış,hangi kanalda? Portekiz GP F1 izle!

Formula 1 yarışını S Sport kanalı sunmaktadır. Yarışları Serhan Acar anlatımıyla karşımıza çıkıyor. 2 Mayıs Pazar günü saat 17.00’da gerçekleşecek yarış S Sport 2 kanalında ekranlara gelecek. Birçok platforma üzerinden de S Sport 2 kanalı izlenmektedir. Bu platformlar şu şekildedir;

D-Smart – 79. Kanal

Turkcell TV+ – 78. Kanal

Tivibu – 74. Kanal

Kablo TV – 241. Kanal

Vodafone TV – 12. Kanal

Bu kanalların yanı sıra Formula 1 kendi resmi sitesinden de yarışları sunmaktadır. Fakat, bu kanalın anlatımında Tükçe yer almıyor. F1 TV Pro’nun aylık £7,99 ve yıllık £64,99 ücreti bulunmaktadır.

F1 TV Pro’ya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ayrıca S Sport’un kendisine ait online yayın platformunda da Formula 1 izlenmektedir. Aylık planda 17,99TL ödenirken, yıllık planda 159,99 TL ödenmektedir.

S Sport’un online platformuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.ssportplus.com