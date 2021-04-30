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2021 Formula 1 Portekiz GP antrenman ve sıralama turları S Sport canlı izle - Sport F1 yarışları

Formula 1 2021 sezonunda kısa süreli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Portekiz’de gerçekleşecek olan Formula 1 Protekiz GP antrenman ve sıralama turları oldukça merak edildi. İşte Sport F1 yarışları

30 Nisan 2021 Cuma 16:36
2021 Formula 1 Portekiz GP antrenman ve sıralama turları S Sport canlı izle - Sport F1 yarışları
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Formula 1 2021 sezonu kaldığı yerden devam ediyor. Bir haftalık aranın ardından Portekiz’de gerçekleşecek olan yarış, milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Verstappen – Hamilton rekabeti izlenecek olan yarışta ikilinin pilotları merak edildi. Ferrari, McLaren ve diğerlerinin durumu merak edilirken yarışların ayrıntıları haberimizde

Geçen sezon 2020 Portguguese Grand Prix tanıtım fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

F 1 Portekiz GP 2021 antrenman turları, sıralama turları ve yarış bilgileri

F1 Portekiz GP, Autódromo Intenacional do Algarve pistinde düzenleniyor. 4.684 kilometre uzunluğundaki pistte 66 turluk bir yarış yapılacak.

Bu hafta sonu heyecan 23 Ekim Cuma günü düzenlenen antrenman turlarıyla başlıyor. Yarış ise 25 Ekim Pazar öğleden sonra koşulacak.

1. Antrenman Turları

30 Nisan Cuma,

TSİ 13.30

2. Antrenman Turları

30 Nisan Cuma,

TSİ 17.00

3. Antrenman Turları

1 Mayısıs Cumartesi,

TSİ 14.00

Sıralama Turları

1 Mayısıs Cumartesi,

TSİ 17.00

F1 Portekiz GP

2 Mayısıs Pazar,

TSİ 17.00

Cuma gününden pazar gününe kadar devam edecek olan yarışta milyonlarca kişi intenetten nasıl izleyeceğinin araştırmasını yapıyor. Türkiye’de F1 yayınlarını S Sports verdi. Bu hafta ise spor programında antrenman turları, yarışlar ve çeşitli aktiviteler bulunuyor. S Sport 2 kanalı üzerinden de yayınlanan yarışta sizler için farklı F1 Portekiz GP canlı izleme seçenekleri sunduk. İşte F 1 Portekiz GP canlı izlenebilecek intenet adresleri

S Sport Plus

 Mobil ve web üzerinden imkân sunan Sport Plus sayesinde F1 Portekiz GP 2021 antrenman turu, sıralama turu ve yarışı canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca Sport kanalında kaçırdığınız maçları da buradan izleyebilirsiniz. S Sport Plus aylık abonelik 17,99 TL, yıllık abonelik ise 159,99 TL.

TV+

Turkcell’in TV+ platformunda Herkes için TV+, Full TV+ Paketi, Evde TV+ Aile Paketi, Evde TV+ Ekstra Paketi sayesinde S Sport kanalına erişim hakkınız bulunmaktadır. İOS ve Android için uyumlu olan uygulama sayesinde F1 Portekiz GP maçını canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca S Sport 2 TV+ platformunda 78. kanaldan yayın yapmaktadır.

D-Smart GO

Mobil içerik servisi olan D-Smart GO sayesinde S Sport’a ulaşabilirsiniz. Anlaşmalı olan uygulamalar sayesinde F1 Portekiz GP yarışını izleyebilirsiniz. D-Smart abonesi olmayanlar da aylık 29,9 TL karşılığında D-Smart GO Mega paketine abone olarak erişim hakkı kazanabilir. iOS ve Android ile uyumlu olan uygulama S Sport 2 D-Smart platformunda 79. kanaldan yayın yapıyor.

Tivibu Go

Türk Telekom’un sunmuş olduğu Tivibu S Sport ile anlaşmalıdır. Eğer Tivibu GO uygulamasında üyeliğiniz mevcut ise maçı izleyebilirsiniz.  Tivibu Go Süper Paket, aylık 12,90 TL’lik ücret karşılığında sunuluyor. Ayrıca 5 GB hediye eden uygulama iOS ve Android cihazlar için uyumludur. S Sport 2 Tivibu platformunda 74. kanaldan yayın yapmaktadır.

Vodofone TV

Vodofone’un sunmuş olduğu platform sayesinde F1 Portekiz GP maçını izleyebilirsiniz. İos ve Android ile uyumlu olan uygulama S Sport imkânı sunmaktadır. Ayda 9,9 TL ile üyelik oluşturabilirsiniz. Eğer uygulamaya aboneyseniz maçlara hemen erişim sağlayabilirsiniz. S Sport Vodofone TV kanalı 12. Kanaldan yayın yapmaktadır.

Blu TV

Blu TV üzerinden F1 Portekiz GP maçını izlemek çok kolay. Dijital yayın platformu olarak karşımıza çıkan Blu Tv, S Sport ile anlaşmalı çalışmaktadır. Eğer sizde maçı izlemek istiyorsanız Blu Tv üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Aylık 9,90 TL ile üye olarak milyonlarca dizi ve filmi bir arada görebilme imkânınız bulunmaktadır. İos ve Android uyumlu telefonlar sayesinde uygulamaya giriş sağlayabilirsiniz.

F1 TV PRO

İntenet üzerinden canlı yayın yapan F1 TV Pro sayesinde ios ve Android uyumlu telefonlarla ayda 7,99 avro vererek canlı olarak izleyebilirsiniz. 7 günlük ücretsiz izleme hakkı sunan uygulamada maalesef Türkçe anlatım bulunmamaktadır. Bu özellik sayesinde pilotun araç kamerasına ulaşabilir ve sesleri duyabilirsiniz.

Dünya çapında F1 yarışlarını yayınlayan tüm kanallar listesine buradan ulaşabilirsiniz.




Son Güncelleme: 30.04.2021 16:36
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 2021Portekiz GpS SportSıralama TurlarıAntrenman
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