2021 Formula 1 Emilia - Romagna Grand Prix F1 2021 hangi kanalda saat kaçta? 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da gerçekleşen Formula 1 yarışının ardından motor sporlarına olan ilgi arttı. Birçok kişi 2020 sezonunun tamamlanmasının ardından Formula 1 2021 sezonunda gerçekleşecek yarışları araştırmaya başladı.

Formula 1 2021 sezonu 23 ayaktan oluşan yarışlardan oluşacak. Sezon tarihlerinde pandemi nedeniyle değişiklik olabileceği konuşuluyordu ancak herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Buna göre 2021 sezonu 12 Aralık tarihinde Abu Dabi Grand Prix’inde son bulacak.

Formula 1 2021 hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 2021 sezonu ülkemizde S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sezonun ilk yarışı 28 Mart tarihinde Bahreyn’de gerçekleşti. İkinci yarış ise Emilia-Romagna Grand Prix 18 Nisan tarihinde gerçekleşecek.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi

28 Mart: Bahreyn Grand Prix

18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix

2 Mayısıs: Portekiz Grand Prix

9 Mayısıs: İspanya Grand Prix

23 Mayısıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

13 Haziran: Kanada Grand Prix

27 Haziran: Fransa Grand Prix

4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

29 Ağustos: Belçika Grand Prix

5 Eylül: Hollanda Grand Prix

12 Eylül: İtalya Grand Prix

26 Eylül: Rusya Grand Prix

3 Ekim: Singapur Grand Prix

10 Ekim: Japonya Grand Prix

24 Ekim: ABD Grand Prix

31 Ekim: Meksika Grand Prix

7 Kasım: Brezilya Grand Prix

21 Kasım: Avustralya Grand Prix

5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix

12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

Açıklanan takvime göre 2021 yılında ülkemizde yarış yapılmayacak. En yakın yarış yapılacak yer ise Azerbaycan olarak görülüyor. Yarışlara pandemi nedeniyle seyirci alınmazken, tüm dünyada olduğu gibi yarışlar televizyondan takip edilecek.