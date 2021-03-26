2021 Formula 1 Bahreyn yarışı antrenman ve sıralama turları saat kaçta hangi kanalda? S Sport F1 canlı izle

Kovid- 19 sebebi ile Formula 1 dört aydır sevenlerinden uzak kaldı. Heyecanlı bekleyiş son bulurken 2020 yılında 17 yarışa tanıklık ettiğimiz Formula 1 bu yıl için hızlı başladı. 23 yarışın yer alacağı iddiaları gezinirken kurallarda ise farklı bir değişiklik bulunmuyor. Pilotlar tarafından değişiklik olacağı gözlemlenirken hız tutkunları Bayreyn yarışı için antrenman ve saatlerin detaylarını araştırıyor.

Mercedes GP, Hamilyon ve Bottas gibi güçlü kadro yer alırken Red Bull ise yalnız bırakmıyor. Mc Laren ve Ricciardo, Ferrari ise Sainz ve Aston Martin yeni pilotlarına kavuşacak. Vettel olan güçlü pilot kendini gösterirken Haas, Williams gibi isimler diğer takımlarda yer alacak. Alpine Renault’ta kendini gösterirken Alonso’dan beklenmedik sürpriz bekleniyor. İki yıl aradan pistlerden uzak kalan pilot geri döneceği konuşuluyor.





Uluslararası Pist kalkış yarışları Bahreyn GP2 ve Bahreyn Grand Prix organizasyonları sahiplik edecek. 2004 yılında açılan pistler Bahreyn’de Grand Prix Orta Doğu’da düzenlenen ilk yarış oluşu hafızalara kazınmıştı.

26 Mart Cuma günü düzenlenecek olan antrenman turları başladı!

1. Antrenman Turları

26 Mart Cuma,

TSİ 14.30

2. Antrenman Turları

26 Mart Cuma,

TSİ 18.00

3. Antrenman Turları

27 Mart Cumartesi,

TSİ 15.00

Sıralama Turları

27 Mart Cumartesi,

TSİ 18.00



F1 Bahreyn GP

28 Mart Pazar,

TSİ 18.00

Yarışlar 28 Mart Pazar akşam saatlerinde belirlenirken Cuma gününden pazar gününe kadar sürecek olan antrenman turlarında büyük heyecan olduğu görülüyor. F1 tutkuları bu anı beklerken yarış anları intenet üzerinden takip edilebilme imkânı sunuyor.





Yarışı Türkiye F1 yayın haklarını S Sport elde etti. S Sports bu hafta antrenman turlarını ve saatlerini kendi kanalı üzerinden naklen yayınlıyor. S Sport haricinde F1 Bahreyn GP canlı izlemek isteyen vatandaşlar aramaya koyulurken sizler için F1 Bahreyn GP canlı izlemek için site kanallarını araştırdık. İşte F1 Bahreyn GP canlı izlemek için diğer kanallar;

1. S Sports Plus

Web ve mobil uygulamalar üzerinden kolay erişim sağlayan kanal F1 Bahreyn GP 2021 antrenman turlarını ve yarışı buradan takip edebilirsiniz. Ayrıca geçmiş turları da canlı olarak yayınlayan kanal, kullanıcılarına birçok kolaylık sağlamayı ihmal etmiyor. İsteğe göre video ile çalışan bu uygulama izleyemediğiniz maçları da gösterme imkânı sunmaktadır. iOS ve Android uyumlu uygulama S Sport Plus aboneliğini seçtiğiniz zaman aylık 17,99 TL yıllık ise 159,33 TL olarak karşınıza çıkmaktadır. F12021 kodu ile ayrıca 2021 sezon açılışına özel de 119,99 TL indirimden yararlanabilirsiniz.





2. TV+

Turkcell’in sunmuş olduğu TV+ herkesin için televizyon, full televizyon paketi ve evde televizyon olarak ayrılıyor. Aile Paketi ve ekstra evde paket imkânı sunan TV+ S Sport için erişim sağlayabilir. Ücretsiz şekilde iOS ve Android telefonlardan indirilebilen uygulamaya telefon numarası ve şifre ile giriş sağlanması durumunda F1 Bahreyn GP canlı olarak izleyebilir.

S Sport TV+ platformunda 77. Kanalda yayın yapmaktadır. TV + da ayrıca cumartesi günü turları S Sport 2 kanalında yayınlanacağı duyuruldu. Sıralama turlarına göre ise TV+ Ekstra kanalında yayınlanacak ve pazar günü gerçekleşecek yarış yine ekstra kanalında yer alacak.

3. D- Smart GO

Mobil içerik servisi olan ve birçok kişi tarafından sevilerek izlenen D- Smart GO abonelerine özel S Sport içeriğine erişim izni sunmaktadır. Mega paketi üyesiyseniz ayrıca diğer elektronik aletlerinizden de erişim imkânınız bulunmaktadır. D-Smart GO abonesi değilseniz eğer aylık 29,9 TL karşılığında üye olabilir ve birçok imkândan faydalanabilirsiniz. D- Smart platformu 78. Kanalda yayın yaparken pazar günü yarışı ise 82.kanalda gösterecek.

4. Tivibu GO

Türk Telekom TV platformu olan Tivibu, mobil cihazlardan rahatlıkla indirilirken diğer uygulamalar gibi Tivibu Go’da S Sport’a erişim izni vermektedir. Eğer bu uygulamaya üyeyseniz F1 Bahreyn yarışını izleyebilirsiniz. Aylık 12,90 TL’den abonelik hakkı sunan uygulama ayrıca 5 GB intenet paketi de hediye etmektedir. S Sports Tivibu platformunda 74. Kanaldan yayın yaparken Pazar günü yarış ise Tivibu Spor 4 kanalında yer alacak.

5. Vodofone TV

iOS ve Android telefonlara indirilen uygulama ayrıca Apple TV ve Smart TV kanallarında da izleme imkânı sunuyor. Vodofone TV eğer üyeyseniz yarışı izleyebilirsiniz. Üye değilseniz ayda 9,9 TL ile full paketten yararlanma imkanından faydalanabilirsiniz. Cumartesi günü antremanları S Sport 2 kanalında yayınlanırken Pazar günü gerçekleşecek yarış ise Vodofone TV 15. Kanalda yer alacak.

6. Blu TV

Bir diğer dijital yayın platformu olan Blu TV’de S Sport’tan faydalanıyor. Abone olan kişiler yarışı naklen izleyebilirken Blu TV üye olmak isteyen kişiler aylık 9,90 TL karşılığında dijital yayın platformuna üye olabilir ve haklardan yararlanabilir.

7.F1 TV Pro

F1 TV pro adlı servis web sitesi üzerinden hizmet vermeye başladı. iOS ve Android uyumlu telefonlarda sorunsuz şekilde indirilen uygulamada 7,99 avro ya da yıllık 64,99 avro karşılığında birçok imkândan faydalanabilirsiniz. Türkçe anlatım olamayan programda ayrıca 7 günlük ücretsiz deneme imkânlıda sunmaktadır. Doğrudan yarışın sesini dinleme izni suran TV Pro, diğer uygulamalardan farklı olarak istenilen pilotun araç kamerası da bağlanabilir ve yarışı arabadan izleyebilirsiniz. Telsiz konuşmaları hizmet karşılığında sunulurken yarış zamanları ise paketin içinde yer almaktadır. Dünya çapında tüm F1 yarışlarının listesine buradan ulaşabilirsiniz.