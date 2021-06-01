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2021/2022 sezonu yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig transfer dönemi başlangıç tarihi açıklandı!

Süper Lig’de bu sezonun yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağı açıklandı. Peki 2021-2022 sezonunun yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Yanıtı haberimizde...

01 Haziran 2021 Salı 10:00
2021/2022 sezonu yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig transfer dönemi başlangıç tarihi açıklandı!
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Türkiye’de milyonlarca insanın heyecanla beklediği yaz transfer sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada 2021-2022 sezonunun 1. Transfer döneminin 10 Haziran Perşembe günü başlayacağını ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Dört Büyükler Transfer Dönemini Bekliyor

Yakın zamanda start verecek transfer dönemi öncesi Süper Lig’in dört büyük takımı transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kaliteli oyuncular arıyor. Sörloth, Townsend, Seferoviç ve Zaza ile görüşen siyah beyazlılar, sezon başlamadan kadrosunu hazır hale getirmek istiyor.

Sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray, transfer konusunda dört büyüklerin en sessiz ekibi. Çünkü başkan ve teknik direktör belirsizliği nedeniyle transfer çalışmaları başlatılamıyor. Sarı kırmızılıların gündeminde olan bazı isimler ise Stanciu, Gedson, Alioski ve Samaris. Sarı kırmızılıların sezonu erken açacak olması nedeniyle transferde acele etmesi gerekiyor.

Ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yaşadığı hayal kırıklığını gelecek sezon da yaşamak istemiyor. Bu nedenle sarı lacivertlilerin, transfer döneminin en hareketli ekibi olması bekleniyor. Visca, Muriqi, Okay, Biglia ve Borini Fenerbahçe’nin temas kurduğu isimlerden bazıları.

Trabzonspor ise yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak istiyor. Bordo mavililer, geçtiğimiz sezon özellikle forvet hattında büyük sıkıntılar yaşadığı için özellikle bu bölgeye yapılacak transferlere odaklanmış durumda. Sörloth, Hamsik ve Conelius gibi isimler görüşmeler devam ediyor.


Son Güncelleme: 01.06.2021 10:00
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Anahtar Kelimeler:
Transfer DönemiGalatasarayFenerbahçeBeşiktaşTrabzonspor
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