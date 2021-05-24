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2021-2022 sezonu Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Futbol dünyası 2020-2021 sezonunu başarı ile tamamlaması ardından gözler yeni sezona çevrildi. Takımlar için yeni transferleri merak eden futbolseverler 2021-2022 sezonu Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. Yeni sezon için takımların yapacağı transferler şimdiden konuşulurken Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? merak ediliyor. İşte 2021-2022 sezonu Süper Lig transfer dönemi hakkında merak edilenler haberimizde

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:13
2021-2022 sezonu Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?
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Futbol yolculuğunda 2020-2021 sezonun sonuna gelirken Lig heyecanı sona erdi.  31 Mayıs tarihi ile pek çok futbolcunun kontratları biterken futbolseverler şimdiden hangi takımlar transfer yapacak araştırıyor. 2022 sezonu için yaz transferi merak edilirken 2021-2022 sezonu Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021-2022 sezonu transfer dönemi için henüz net bir açıklamada bulunmadı. Fakat 2020 yılında transfer olayları 4 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Kulüplerin alacağı yeni kararlar federasyonun bildirmesi anında karar vermesi gerekiyor.

Yaz transfer dönemi ise Eylül ayı gibi biteceği tahmin edilmektedir.


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:13
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2021-2022 Sezonu Süper Lig Yaz Transfer Dönemi Ne Zaman BaşlayacakYaz Transfer Dönemi Ne Zaman BitecekFutbol
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