Futbol yolculuğunda 2020-2021 sezonun sonuna gelirken Lig heyecanı sona erdi. 31 Mayıs tarihi ile pek çok futbolcunun kontratları biterken futbolseverler şimdiden hangi takımlar transfer yapacak araştırıyor. 2022 sezonu için yaz transferi merak edilirken 2021-2022 sezonu Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021-2022 sezonu transfer dönemi için henüz net bir açıklamada bulunmadı. Fakat 2020 yılında transfer olayları 4 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Kulüplerin alacağı yeni kararlar federasyonun bildirmesi anında karar vermesi gerekiyor.

Yaz transfer dönemi ise Eylül ayı gibi biteceği tahmin edilmektedir.



