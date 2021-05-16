2020 yılının en çok kazanan sporcusu herkesi şaşırttı! İşte o isim...

Dünya genelinde 2020 senesinin en fazla kazanan sporcusunda sürpriz birisi yer aldı. Herkesin Lionel Messi, Cristiano Ronaldo veya LeBron James’i zirvenin tepesinde görmesini beklediği listede, geçen sene tek bir maçta yer alan, onda da mağlup olan İrlandalı karma dövüş sporcusu Conor McGregor zirvede yer aldı. Forbes tarafından açıklanan listede Messi ikinci, Ronaldo ise üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Ocak 2020’de Dustin Poirier ile müsabakaya çıkan ve o maçta da mağlup olan Conor McGregor, 22 milyon doları cebine koydu. Bu, İrlandalı sporcunun 2020 senesinde çıktığı tek karşılaşma oldu. Conor McGregor’ın diğer gelirleriyse yatırımlarından kazandığı cirolar ile geldi. Ringden geçen sene 22 milyon doları kasasına koyan İrlandalı sporcu, yatırımlarındansa 158 milyon dolar gelire sahip oldu. Böylelikle Conor McGregor’ın 2020 senesinde kazandığı rakam 180 milyon dolar düzeyine erişti. 32 yaşında olan sporcu böylelikle kariyerinde ilk defa yılın en fazla kazanan sporcusu olma başarısına uzandı.

100 milyon doları dört sporcu geçti

Conor McGregor gibi geçen sene 100 milyon dolar gelirin ötesine geçen üç isimse Messi, Ronaldo ve 4. sırada bulunan Amerikan futbolcusu Dak Prescott oldu. 2020 senesinde Messi 130 milyon, Ronaldo 120 milyon, Dak Prescott ise 107.5 milyon doları kasasına koydu. Messi’nin gelirinin 97 milyon doları futbol olurken, Ronaldo’da bu rakam 70 milyon dolar düzeyinde.

Los Angeles Lakers’ın ünlü oyuncusu LeBron James ise 2020 yılını 96.5 milyon dolar gelir ile sonlandırdı. Listede beşinci sırada bulunan ABD’li basketbolcunun gelirinin 31.5 milyon doları basketbol olurken, kalanı reklam ve yatırım oldu.

Listenin geri kalanındaysa şu isimlerden oluştu:

Neymar: $95 million

Roger Federer: $90 million

Lewis Hamilton: $82 million

Tom Brady: $76 million

Kevin Durant: $75 million