2020 Tokyo Olimpiyatları'nda protestolar yasak

2020larına garip bir yasaklama geldi. Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılacak olan 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda sporcuların protesto amaçlı yumruklarını havaya kaldırma veya diz çökme eylemleri yasaklı hale geldi. Herhangi bir sporcunun herhangi bir şey protesto etmek için diz çökmesi veya yumruğunu havaya kaldırması halinde ceza alacağı bildirildi.

Konuyla ilgili resmi açıklamalardan yapılan ifadelere göre bu tür protestoları mecburiyetten dolayı yapıldığını ve sporcuların da öyle bir şey istemedikleri belirlendi. Alınan bu kararı birçok sporcunun desteklediği ifade edildi. Neredeyse sporcuların %70’i oyun alanlarında ve törenlerde protesto yapılmasının doğru olmadığını söylemiş. Bundan dolayı 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda hiçbir protesto hareketine izin verilmeyecek. Bu tür hareketlerde bulunan Sporcular ağır cezalar alacak.