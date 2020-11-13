2020 Formula 1 Türkiye İstanbul Grand Prix sıralama turları izle

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olarak karşımıza çıkan Formula 1, 2020 senesinde Türkiye’de gerçekleştirilecek. İstanbul Park’ta yarışacak olan birbirinden ünlü Formula 1 pilotları birinciliği elde etmek için çabalayacak.

Diğer yandan dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Formula 1’in hangi kanallar üzerinden izlenebileceği de merak edilenler arasında yer aldı.

Formula 1 Türkiye Ne Zaman?

Formula 1 Türkiye Grand Prix’i kapsamındaki yayınlar 9 Kasım tarihinden itibaren başlamış bulunuyor. Diğer yandan antrenman yarışlarının da 13 Kasım’dan itibaren başlayacağı ifade ediliyor.

Formula 1 Türkiye Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen Formula 1 heyecanı Türkiye Grand Prix’i S Sport, F1 DHL ekranlarında şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

13 Kasım ile 15 Kasım tarihleri arasında seyircisiz bir şekilde yapılacağı ifade edilen F1 DHL Türkiye Grand Prix’i canlı yayınla S Sport ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Yayınlarda çok özel bağlantılar yapılırken röportajlar da yapılacak. Yarışı Serhan Acar anlatacak.

S Sport Frekans Bilgileri

Turksat 4A

TP11 - Frekans: 12188 MHz. - Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole rate: 27500 ksym/s - FEC: 5/6

Formula 1 Türkiye Programı

Yarış 15 Kasım Pazar gününde gerçekleştirilecek. 13 Kasım’da antrenman turu ile başlayacak olan program saat 11.00’da ve saat 15.00’da S Sport ekranlarında yer alacak.

14 Kasım Cumartesi gününde ise 3. Antrenman turu atılacak. Saat 12.00’da atılacak olan Antrenman 3 turu sonrasında 15.00’da sıralama turları yapılacak.

15 Kasım günü saat 13.00’da ise Formula 1 Türkiye GP’si yapılacak.