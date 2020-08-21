Pandemi nedeniyle ligler sezonu hüzünlü bir şekilde bitirmek zorunda kaldı. 2020 – 2021 sezona hazırlıklar başladı ve Türkiye’de takımların yeni sezonda hangi formalarla sahaya çıkacakları da ortaya çıktı.
Futbol severlerin her sezonda büyük bir heyecanla beklediği forma tasarımları COVID-19 gölgelerinde olmasına karşın görücüye çıkarıldı. Futbol taraftarları için kritik bir önem taşıyan sezon formaları belli oldu. Kulüplerin sembolü niteliği taşıyan futbol formaları yeni sezon başlamamasına karşın büyük bir heyecan yarattı.
2020 – 2021 sezonu dünya ve Türkiye genelindeki kulüplerin formaları
ATLETICO MADRID
BARCELONA
M. CITY
LİVERPOOL
AJAX
FEYENOORD
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EVERTON
İNTER
ROMA
Real Madrid
PSV
SPORTIN LIZBON
BAYERN MUNİH
SALZBURG
DORTMUND
JUVENTUS
CHELSEA
PORTO
ARSENAL
GALATASARAY
FENERBAHÇE
Son Güncelleme: 21.08.2020 20:04