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2020 – 2021 sezonu dünya ve Türkiye genelindeki kulüplerin formaları

Süper Lig yeni sezonu öncesinde dünya ve Türkiye'deki futbol kulüpleri yeni sezon formalarını duyurdu. İşte 2020 - 2021 sezonu takımların giyeceği formalar.

21 Ağustos 2020 Cuma 20:04
2020 – 2021 sezonu dünya ve Türkiye genelindeki kulüplerin formaları
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Pandemi nedeniyle ligler sezonu hüzünlü bir şekilde bitirmek zorunda kaldı. 2020 – 2021 sezona hazırlıklar başladı ve Türkiye’de takımların yeni sezonda hangi formalarla sahaya çıkacakları da ortaya çıktı.

Futbol severlerin her sezonda büyük bir heyecanla beklediği forma tasarımları COVID-19 gölgelerinde olmasına karşın görücüye çıkarıldı. Futbol taraftarları için kritik bir önem taşıyan sezon formaları belli oldu. Kulüplerin sembolü niteliği taşıyan futbol formaları yeni sezon başlamamasına karşın büyük bir heyecan yarattı.

2020 – 2021 sezonu dünya ve Türkiye genelindeki kulüplerin formaları

 

ATLETICO MADRID

BARCELONA

M. CITY

LİVERPOOL

AJAX

FEYENOORD

"

EVERTON

 

İNTER

ROMA

Real Madrid

 

PSV

 

 

SPORTIN LIZBON

 


PSG

 

 

BAYERN MUNİH

 

SALZBURG

DORTMUND

JUVENTUS

CHELSEA

PORTO

ARSENAL

GALATASARAY

FENERBAHÇE



Son Güncelleme: 21.08.2020 20:04
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