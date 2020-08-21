Pandemi nedeniyle ligler sezonu hüzünlü bir şekilde bitirmek zorunda kaldı. 2020 – 2021 sezona hazırlıklar başladı ve Türkiye’de takımların yeni sezonda hangi formalarla sahaya çıkacakları da ortaya çıktı.

Futbol severlerin her sezonda büyük bir heyecanla beklediği forma tasarımları COVID-19 gölgelerinde olmasına karşın görücüye çıkarıldı. Futbol taraftarları için kritik bir önem taşıyan sezon formaları belli oldu. Kulüplerin sembolü niteliği taşıyan futbol formaları yeni sezon başlamamasına karşın büyük bir heyecan yarattı.

2020 – 2021 sezonu dünya ve Türkiye genelindeki kulüplerin formaları

ATLETICO MADRID

BARCELONA

M. CITY

LİVERPOOL

AJAX

FEYENOORD

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EVERTON

İNTER

ROMA

Real Madrid

PSV

SPORTIN LIZBON

BAYERN MUNİH

SALZBURG

DORTMUND

JUVENTUS

CHELSEA

PORTO

ARSENAL

GALATASARAY

FENERBAHÇE