2020-2021 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları

Süper Lig’in bitmesine sayılı haftalar kala şampiyonluk yarışında ki üç büyükler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın kalan maçları merak edilmeye başlandı. Futbol severler şampiyonluk yarışının kızıştığı günlerde takımların kalan maçlarını araştırıyor.

Galatasaray kalan maçlar

27 BB Erzurumspor

28 Ankaragücü (D)

29 Sivasspor

30 Kayserispor (D)

31 Çaykur Rizespor

32 Hatayspor (D)

33 BAY

34 Karagümrük

35 Göztepe (D)

36 Trabzonspor

37 Antalyaspor(D)

38 Konyaspor

39 Gençlerbirliği (D)

40 Beşiktaş

41 Denizlispor (D)

42 Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe kalan maçlar

26 Göztepe

27 Trabzonspor (D)

28 Antalyaspor

29 Konyaspor (D)

30 Gençlerbirliği

31 Beşiktaş (D)

32 Denizlispor

33 Yeni Malatyaspor (D)

34 Gaziantep FK

35 Başakşehir (D)

36 BAY

37 Kasımpaşa

38 Alanyaspor (D)

39 BB Erzurumspo

40 Ankaragücü (D)

41 Sivassopr

42 Kayserispor (D)

Beşiktaş kalan maçlar

26 BAY

27 Denizlispor

28 Yeni Malatyaspor (D)

29 Gaziantep FK

30 Başakşehir (D)

31 Fenerbahçe

32 Kasımpaşa (D)

33 Alanyaspor

34 BB Erzurumspor (D)

35 Ankaragücü

36 Sivasspor (D)

37 Kayserispor

38 Çaykur Rizespor (D)

39 Hatayspor

40 Galatasaray (D)

41 Fatih Karagümrük

42 Göztepe (D