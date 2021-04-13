2020-2021 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları

Süper Lig’in bitmesine sayılı haftalar kala şampiyonluk yarışında ki üç büyükler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın kalan maçları merak edilmeye başlandı. Futbol severler şampiyonluk yarışının kızıştığı günlerde takımların kalan maçlarını araştırıyor.
Galatasaray kalan maçlar
27 BB Erzurumspor
28 Ankaragücü (D)
29 Sivasspor
30 Kayserispor (D)
31 Çaykur Rizespor
32 Hatayspor (D)
33 BAY
34 Karagümrük
35 Göztepe (D)
36 Trabzonspor
37 Antalyaspor(D)
38 Konyaspor
39 Gençlerbirliği (D)
40 Beşiktaş
41 Denizlispor (D)
42 Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe kalan maçlar
26 Göztepe
27 Trabzonspor (D)
28 Antalyaspor
29 Konyaspor (D)
30 Gençlerbirliği
31 Beşiktaş (D)
32 Denizlispor
33 Yeni Malatyaspor (D)
35 Başakşehir (D)
36 BAY
37 Kasımpaşa
38 Alanyaspor (D)
39 BB Erzurumspo
40 Ankaragücü (D)
41 Sivassopr
42 Kayserispor (D)
Beşiktaş kalan maçlar
26 BAY
27 Denizlispor
28 Yeni Malatyaspor (D)
29 Gaziantep FK
30 Başakşehir (D)
31 Fenerbahçe
32 Kasımpaşa (D)
33 Alanyaspor
34 BB Erzurumspor (D)
35 Ankaragücü
36 Sivasspor (D)
37 Kayserispor
38 Çaykur Rizespor (D)
39 Hatayspor
40 Galatasaray (D)
41 Fatih Karagümrük
42 Göztepe (D