2019 - 2020 sezonu FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu!

FIFA tarafından her yıl verilen ödüller sahiplerini buldu. 2019 – 20202 sezonu için verilen ödüllerde en iyi kadın kaleciden en iyi antrenöre kadar ödüllerin sahipleri ise futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı.
FIFA Yılın kadın Kalecisi ödülü Lyon'un file bekçisi Sarah Bouhaddi
FIFA Yılın Erkek Kaleci ödülünün sahibi Manuel Neuer
FIFA Puskas ödülünü Bunley'e fillerine attığı gol ile Tottenham Hotspur’lu Heung-Min Son
Kadın futbolunda Yılın Teknik Direktörü ödülünün sahibi, Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman
Yılın Erkek Teknik Direktörü Liverpool ile Jurgen Klopp
FIFA Fair Play Ödülü rakip oyuncuya yaptığı ilk yardım müdahalesiyle Mattia Agnese
FIFA FIFPRO En İyi Kadın 11 oyuncusu; C.Endler, L.Bronze, W.Renard, M.Bright, D.Cascarino, B.Bonansea, V.Boquete, P.Harder, V.Miedema, T.Heath, M.Rapinoe
FIFA Yılın en iyi erkek 11 oyuncusu; Alisson Becker, Trent-Alexander Anold, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo