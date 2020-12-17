2019 - 2020 sezonu FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu!

FIFA tarafından her yıl verilen ödüller sahiplerini buldu. 2019 – 20202 sezonu için verilen ödüllerde en iyi kadın kaleciden en iyi antrenöre kadar ödüllerin sahipleri ise futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı.

FIFA Yılın kadın Kalecisi ödülü Lyon'un file bekçisi Sarah Bouhaddi

FIFA Yılın Erkek Kaleci ödülünün sahibi Manuel Neuer

FIFA Puskas ödülünü Bunley'e fillerine attığı gol ile Tottenham Hotspur’lu Heung-Min Son

Kadın futbolunda Yılın Teknik Direktörü ödülünün sahibi, Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman

Yılın Erkek Teknik Direktörü Liverpool ile Jurgen Klopp

FIFA Fair Play Ödülü rakip oyuncuya yaptığı ilk yardım müdahalesiyle Mattia Agnese

FIFA FIFPRO En İyi Kadın 11 oyuncusu; C.Endler, L.Bronze, W.Renard, M.Bright, D.Cascarino, B.Bonansea, V.Boquete, P.Harder, V.Miedema, T.Heath, M.Rapinoe

FIFA Yılın en iyi erkek 11 oyuncusu; Alisson Becker, Trent-Alexander Anold, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo