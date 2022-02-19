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20 Şubat 2022 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 20 Şubat Pazar at yarışı programı

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 19 Şubat 2022 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

19 Şubat 2022 Cumartesi 13:30
20 Şubat 2022 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 20 Şubat Pazar at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 20 Şubat 2022 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 20 Şubat PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 19 Şubat 2022 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 20 Şubat Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 20 Şubat 2022 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

20 Şubat Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 20 Şubat 2022 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 20 Şubat 2022 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 19.02.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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