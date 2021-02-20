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20 Şubat 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 20 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, tarihinde kimin maçı var? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 20-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 00:07
20 Şubat 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 20 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 20 Şubat 2021 Cumartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 20-02-2021 Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 20 Şubat 2021 Cumartesi Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 20 Şubat 2021 Cumartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 20 Şubat 2021 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

20 Şubat 2021 Cumartesi  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

20 Şubat 2021 Cumartesi TV'de bugünün maç programı...

13:30 | Ankara Keçiörengücü vs Ümraniyespor | beIN SPORTS MAX HD 1

16:00 | Eskişehirspor vs Bandırmaspor | beIN SPORTS MAX HD 1

19:00 | Adana Demirspor vs Altay | beIN SPORTS MAX HD 1

19:00 | Başakşehir vs Trabzonspor | beIN SPORTS HD 1

20:30 | Erzgebirge Aue vs Bochum | S Sport 2

20:30 | Fiorentina vs Spezia | beIN SPORTS HD 2

22:30 | Arminia Bielefeld vs Wolfsburg | S Sport 2

22:45 | Cagliari vs Torino | beIN SPORTS HD 2

22:45 | Watford vs Derby County | beIN CONNECT

23:00 | Real Betis vs Getafe | Spor SMART

23:00 | Brest vs Lyon | beIN SPORTS MAX HD 2

23:00 | Wolverhampton vs Leeds United | S Sport



Son Güncelleme: 20.02.2021 00:07
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