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20 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 20 Ocak Perşembe at yarışı programı

Yeni ayrıntıları merak konusu olan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 19.01.2022 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

19 Ocak 2022 Çarşamba 13:50
20 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 20 Ocak Perşembe at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 20 Ocak 2022 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 20 Ocak PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 19 Ocak 2022 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 20 Ocak Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 20 Ocak 2022 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

20 Ocak Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 20 Ocak 2022 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 20 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 19.01.2022 13:50
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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