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20 Ekim 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 20 Ekim Çarşamba at yarışı programı

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 19 Ekim 2021 Salı tarihli haberimizde yer alıyor. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

19 Ekim 2021 Salı 13:30
20 Ekim 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 20 Ekim Çarşamba at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 20 Ekim 2021 Çarşamba at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 20 Ekim ÇarşambaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 19 Ekim 2021 Salı tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 20 Ekim Çarşamba at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 20 Ekim 2021 Çarşamba tarihli bültene ulaşabilirsiniz

20 Ekim Çarşamba TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 20 Ekim 2021 Çarşamba tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 20 Ekim 2021 Çarşamba TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 19.10.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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