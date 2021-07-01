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2 Temmuz 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Temmuz Cuma at yarışı programı

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 01-07-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Temmuz 2021 Perşembe 12:01
2 Temmuz 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Temmuz Cuma at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 2 Temmuz 2021 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 2 Temmuz CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 2 Temmuz Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 2 Temmuz 2021 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

2 Temmuz Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 2 Temmuz 2021 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 2 Temmuz 2021 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 01.07.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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