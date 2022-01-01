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2 Ocak 2022 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Ocak Pazar at yarışı programı

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanan haberimize göz atarak, TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Ocak 2022 Cumartesi 13:30
2 Ocak 2022 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Ocak Pazar at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 2 Ocak 2022 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 2 Ocak PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 1 Ocak 2022 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 2 Ocak Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 2 Ocak 2022 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

2 Ocak Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 2 Ocak 2022 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 2 Ocak 2022 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 01.01.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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