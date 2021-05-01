İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...

2 Mayısıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Mayısıs Pazar at yarışı programı

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
2 Mayısıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Mayısıs Pazar at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 2 Mayısıs 2021 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 2 Mayısıs PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 2 Mayısıs Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 2 Mayısıs 2021 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

2 Mayısıs Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 2 Mayısıs 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 2 Mayısıs 2021 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!




Son Güncelleme: 01.05.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş ne zaman şampiyonluğunu ilan edebilir? 8 Mayısısta şampiyon olabilir mi?
Beşiktaş ne zaman şampiyonluğunu ilan edebilir? 8 Mayısısta şampiyon olabilir mi?
Fenerbahçe Alanya maçında kural hatası mı var? FB Alanya maçı için kural hatası iddiası
Fenerbahçe Alanya maçında kural hatası mı var? FB Alanya maçı için kural hatası iddiası
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Beşiktaş Hatay maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir, hangi takımlı?
Beşiktaş Hatay maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir, hangi takımlı?
Pepe öldü mü? Yıldız futbolcu Pepe hayatını kaybettiği iddiaları
Pepe öldü mü? Yıldız futbolcu Pepe hayatını kaybettiği iddiaları
Beşiktaş Hataysport maçı muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular
Beşiktaş Hataysport maçı muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular

Popüler Haberler

Beklenen Sensin reklamındaki şarkıyı kim söylüyor? Diyanet Vakfı Beklenen Sensin Reklamı şarkısı sözleri
Arka Sokaklar Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar 588. yeni bölüm tek parça izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?
Son Yaz FOX TV canlı izle! Son Yaz 18. yeni bölüm tek parça izle! Son Yaz son bölümde neler oldu?
Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi haberler var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete atama kararları
9 Mayısıs Anneler Günü hediye önerileri
Alkol Satışı yasak mı, yasak kalktı mı? Alkol atışı yasağında son durum ne, yasak devam ediyor mu?
Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi belli oldu
Payitaht Abdülhamit TRT 1 canlı izle! Payitaht Abdülhamit 149. yeni bölüm tek parça izle! Payitaht Abdülhamit son bölümde neler oldu?
Meltem Acet kimdir? Habertürk haber spikeri Meltem Acet kaç yaşında, nerelidir?
Süt parası nasıl alınır? 2021 Süt parası yardımı ayın kaçında yatıyor?
Özel araçla işe gitmek ve seyahat yasak mı?
Beşiktaş Galatasaray derbi öncesi kart sınırında olan oyuncular kimler?
Survivor sandalye tasarım ödülü yarışması oy verme linki
Masumiyet 10. bölüm Fox TV canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle
Çev eğitim için ne kadar burs veriyor? 2021 ÇEV bursu kaç tl?
Kanal D canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TOKİ tarafından engellilere sağlanan haklar ve şartları nelerdir?
1 Mayısıs 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 1 Mayısıs 2021 Cumartesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.