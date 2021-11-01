İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Covid - 19 salgını haftalık vaka sayıları açıklandı! kırmızı listede hangi iller var?
Son Dakika
Covid - 19 salgını haftalık...
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin %1'e düştüğü açıklandı
Son Dakika
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin...
Hande Erçel ile Kerem Bursin ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia ediliyor
Hande Erçel ile Kerem Bursin...

2 Kasım 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Kasım Salı at yarışı programı

Gündemde halen yer almaya devam eden TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 1 Kasım 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Kasım 2021 Pazartesi 13:30
2 Kasım 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Kasım Salı at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 2 Kasım 2021 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 2 Kasım SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 1 Kasım 2021 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 2 Kasım Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 2 Kasım 2021 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

2 Kasım Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 2 Kasım 2021 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 2 Kasım 2021 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 01.11.2021 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS - Marsilya maçı ne zaman?
Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS - Marsilya maçı ne zaman?
Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber
Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?

Popüler Haberler

2 Kasım 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Kasım Salı at yarışı programı
Annabelle 2 Kötülüğün Doğuşu filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
TJK 1 Kasım 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Bilişim Uzmanı ne iş yapar? 2021 yılında Bilişim Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Bilişim Uzmanı iş ilanları
Netflix'in en yeni filmi: Böyle Kaldık film konusu ve oyuncuları
Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Netflix'de yayınlanan Komi Can’t Communicate anime dizisinin konusu ve yorumu nedir? Dizinin temasını neler oluşturmaktadır?
Ebe-Hemşireler aylık ne kadar gelir elde ediyorlar?
Plastik kalıp teknisyeni 2021 yılı maaşları ne kadardır? Plastik kalıp teknisyeni İş İlanlarına nereden ulaşılır?
2021 Karton ve mukavva kutu imal işçisi (Elle) maaşı ne kadardır? 2021 iş ilanları İşkur iş ilanları
İOS 15 çıktı mı, nasıl indirilir? İOS 15 güncellemesi hangi telefonlara geldi?
Kurban kesimi bayram boyunca ne zaman başlar ve biter?
FOXTV Uzak Şehrin Masalı dizisi uyarlama mı?
Kurban keserken hangi dualar okunur?
Benim Adım Melek Cumali diziye geri gelecek mi?
Proje yazma elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Yufka ustası 2021 yılında ne kadar maaş alır? Yufka ustası iş ilanlarına nereden ulaşılır?
Sgk dosya kapatma işlemi nereden ve ne şekilde yapılmalı?
Tercüman (İngilizce) 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Dokuma Sorumlusu ne iş yapar, maaşı ne kadar? Dokuma Sorumlusu maaşları ve iş ilanları
WhatsApp kullanıcıları son 2 gün kaldı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.