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1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off'a hangi takımlar kaldı?

Süper lige çıkma yolunda takımlar son maçlarına çıkmaya başladı ve nefes kesen mücadeleler vermeye başladılar. 1. Lig play off maçları ne zaman başlayacak? Süper lige en son hangi takım çıkacak? Play Off oynayacak takımların biri hariç hepsi belli oldu. Play - Off'a hangi takımlar kaldı? Play Off takımları belli oldu mu?

09 Mayıs 2021 Pazar 22:23
1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off'a hangi takımlar kaldı?
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Süper lig de şampiyonluk yarışı son maçlara kalırken 1.Lig'te de Süper Lig'e çıkma yarışı hız kesmeden devam ediyor.  İki karadeniz ekibi Samsunspor ve Giresunspor liderlik için yarışırken onları da güney ekibi Adana Demirspor takip ediyor. 1. Lif play off karşılaşmaları hangi günlerde oynanacak. Final maçı hangi stadda oynanacak? İşte ayrıntılar.

1. Lig play off takımları ise bir takım hariç belirlendi ve aralarında oynayacakları maçlar sonucunda Süper Lig'e üçüncü takım olarak çıkacaklar.

34. haftada oynanan maçlar neticesinde play-off potasına giren 1.lig takımları netleşti. 34. haftaya başlamadan önce iki takımın play - off oynama hakları kesinleşmişti. Altay ve İstanbulspor sezonu 3 ve 6 basamaklarını arasında bitirerek garantilemiş fakat sıralamadaki yerleri netleşmemişti.

Yetişitği takım olan Altay Mustafa Denizli yönetiminde ilk maçına geçen hafta Ümraniyespor ile karlılaşmıştı. Altay bu hafta evinde Bandırmaspor'u misafir etti.

Maça iyi başlayan Mustafa Denizli'nin ekibi maçta iki penaltı kaçırmasına rağmen ilk yirmi dakikada 3-0 yakaladı ama maça daha sonra asılan Bandırmaspor durumu 3-3'e getirdi. Altay son dakikada bulduğu golle maçı 4-3 kazanmayı bildi. Kümeye düşen Ankaraspor ile karşılaşan İstanbulspor ise rakibini 2-0 mağlup etti. İlk altı biletini alan ise yetiştirdiği futbolcular adından söz ettiren Altınordu oldu. İzmir'in güzide ekibi deplansmanda Balıkesirspor'u 5-0 yenerek play off oynamaya hak kazandı. Altınordu tarihinde ilk defa play off oynayacak.

Play Off için mücadele eden Ankara ekibi Keçiörengücü, Bursapsor'u 3-0 gibi net bir skorla yenmesine rağman ilk altıya kendini sokamadı. Bu oynanan maçlardan sonra İstanbulspor, Altay ve Altınordu play off oynayacak ve sıralama bu şekilde olacak.

Play Off oynamaya hak kazanacak takım ise bu akşam netleşecek. Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor süper lige direk çıkmak isterken ama bu üç takımdan iki tanesi direk çıkacak. Üçüncü ise play off oynamaya hak kazanacak.

Süper lige çıkmak isteyen bu üç takımdan biri üçüncü olacak demiştik. Üçüncü olacak takım ise Altınordu ile eşleşecek. İstanbulspor karşısına Altay'ı alacak. 

 

Sezonu üçüncü bitirecek takım Altınordu ile eşleşecek.

1. Lig'te yarı final maçı 17 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Sonra ikinci maçlar ise 21 Mayıs'ta oynanacak. Final ise 25 Mayıs tarihinde oynanacak. Maçın oynanacağı stad ise henüz açıklanmadı.

1. Lig Play Off karşılaşmaları ile ilgili gelişmeler, oynanan maçların skorları ve oluşan puan durumları sitemizden siz değerli futbolseverlere aktarmaya devam edeceğiz.Şimdiden iyi seyirler.




Son Güncelleme: 09.05.2021 22:23
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig1.LigPlay Off
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