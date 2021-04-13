İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

1959 öncesi şampiyonluklar için kararı kim verecek?

1959 yılı öncesinde kazanılan şampiyonluklar için takımların verdiği mücadeleler sürüyor. Fenerbahçe 1959 yılı öncesinde kazanmış olduğu 9 şampiyonluk için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.

13 Nisan 2021 Salı 01:05
1959 öncesi şampiyonluklar için kararı kim verecek?
Takip Et:

Fenerbahçe’nin 1959 yılından önce kazandığı dokuz şampiyonluk son günlerde tartışma konusu olmuştur. Takımın Süper Lig’de sahibi olduğu şampiyonluğun kabul görülüp görülmeyeceği merak edilmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü 1959 yılından önce var olan dokuz şampiyonluğunun var olan şampiyonluk sayısına eklenmesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu. Galatasaray, Ankaragücü ve Ankara Demirspor takımları da 1959 yılı öncesi şampiyonlukları için başvuruda bulundular. Yapılan başvuruların TFF’nun Tahkim Kurulu tarafından verilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe daha önce başvuruda bulundu mu?

Tartışmalı konulardan birisi de Fenerbahçe’nin daha önce TFF’ye şampiyonluklara ilişkin herhangi bir başvuruda bulunup bulunmadığı konusunda. Başvuruya dair net bir resmi belge bulunmazken bazı kişiler tarafından bireysel başvurular yapılmıştır. Daha önce Fenerbahçe’nin durumuna benzer TBMM soru önergesi bulunmaktadır. Bu önergede Türkiye birinci liginin 1959’da başlaması nedeni ile önceki şampiyonlukların yerel kabul edildiği görülmektedir.

Beşiktaş 1959 öncesindeki şampiyonlukları aldı mı?

Beşiktaş’ın 1956-1957 ve 1957-1958 yıllarında bulunan şampiyonlukları için 2002 yılında TFF’ye bulunduğu başvuru sonucunda bu iki şampiyonluk tescillenmiş ve inceleme yapılırken ligin yerel değil Milli Lig kabul edilmesi ve maç sonucunda UEFA kupasına katılması gibi durumlarda göz önünde bulundurularak Beşiktaş’ın 1959 yılı öncesindeki iki şampiyonluğu kabul görülmüştü.

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 01:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
1959Şampiyonluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB – Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB – Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Fenerbahçe Gaziantep FK Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle | FB Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Fenerbahçe Gaziantep FK Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle | FB Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle
Fenerbahçe Gaziantep FK Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Fenerbahçe Gaziantep FK Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
TJK 12 Nisan 2021 Pazartesi Şanlıurfa ve Bursa at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
TJK 12 Nisan 2021 Pazartesi Şanlıurfa ve Bursa at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
Cenk Tosun sağlık durumu nasıl?
Cenk Tosun sağlık durumu nasıl?
Beşiktaş Cenk Tosun sakatlığı ne, tedavisi kaç hafta sürecek?
Beşiktaş Cenk Tosun sakatlığı ne, tedavisi kaç hafta sürecek?

Popüler Haberler

1959 öncesi şampiyonluklar için kararı kim verecek?
Donbas nerede? Donbass Şumı bölgesi haritadaki yeri ve önemi
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Nisan 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Ramazan hilali önce nerede görülecek? Hicri 1442 Ramazan hilali göründü mü?
Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021
İbo Show konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli, kaç yaşında? Yavuz Seçkin hangi projelerde yer aldı?
Hangi kanalda mukabele yayınlanacak? 2021 Mukabele saatleri
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş hakkında bilgiler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Survivor Ekstra sunucusu kimdir? Melisa Emirbayer kimdir, nereli yaşı Kaç?
13 Nisan 2021 Salı Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Nisan 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT 1'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 13 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Maveraya Yolculuk 1. bölüm full tek parça izle! Maveraya Yolculuk 12 Nisan Pazartesi son bölüm

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.