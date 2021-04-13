1959 öncesi şampiyonluklar için kararı kim verecek?

Fenerbahçe’nin 1959 yılından önce kazandığı dokuz şampiyonluk son günlerde tartışma konusu olmuştur. Takımın Süper Lig’de sahibi olduğu şampiyonluğun kabul görülüp görülmeyeceği merak edilmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü 1959 yılından önce var olan dokuz şampiyonluğunun var olan şampiyonluk sayısına eklenmesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu. Galatasaray, Ankaragücü ve Ankara Demirspor takımları da 1959 yılı öncesi şampiyonlukları için başvuruda bulundular. Yapılan başvuruların TFF’nun Tahkim Kurulu tarafından verilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe daha önce başvuruda bulundu mu?

Beşiktaş 1959 öncesindeki şampiyonlukları aldı mı?

Tartışmalı konulardan birisi de Fenerbahçe’nin daha önce TFF’ye şampiyonluklara ilişkin herhangi bir başvuruda bulunup bulunmadığı konusunda. Başvuruya dair net bir resmi belge bulunmazken bazı kişiler tarafından bireysel başvurular yapılmıştır. Daha önce Fenerbahçe’nin durumuna benzer TBMM soru önergesi bulunmaktadır. Bu önergede Türkiye birinci liginin 1959’da başlaması nedeni ile önceki şampiyonlukların yerel kabul edildiği görülmektedir.

Beşiktaş’ın 1956-1957 ve 1957-1958 yıllarında bulunan şampiyonlukları için 2002 yılında TFF’ye bulunduğu başvuru sonucunda bu iki şampiyonluk tescillenmiş ve inceleme yapılırken ligin yerel değil Milli Lig kabul edilmesi ve maç sonucunda UEFA kupasına katılması gibi durumlarda göz önünde bulundurularak Beşiktaş’ın 1959 yılı öncesindeki iki şampiyonluğu kabul görülmüştü.