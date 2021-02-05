1907 Fenerbahçe Espor 2021 League of Legends oyuncuları kimler? 1907 Fenerbahçe Espor League of Legends güncel oyuncu kadrosu

2021 Kış mevsimleri devam ederken League of Legends takımları için yeni oyuncular katmaya devam ediyor. Birçok takım kendi takımı için değişikliğe gidiyor. İddialı takımlar arasında yer alan Fenerbahçe Espor için oyuncu kadrosunda kimleri bulunduracak. Her yıl düzenli şekilde düzenlenen League of Legends 2021 yılı için kitlesini değişik süprizler hazırlamaya devam ediyor.

2021 Yeni LoL kadrosu -1097 Fenerbahçe ESPOR Kadrosu

2021 Kış Mevsimi 1907 Fenerbahçe Espor kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:

Üst Koridor : Yiğit "Lenom" Kantar

Ormancı : Taha "Elramir" Yurdagüven

Orta Koridor : Onurcan "Stillnumb" Başkurt

Alt Koridor : Hasan "Neramin" Samarsın