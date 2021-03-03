19 yaş altı gelişim liglerinin sezon planlaması belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Süper Lig 19 yaş altı liginin 14 Mart Pazar günü yapılacak karşılaşmalar ile başlıyor.

Ligin tamamlanması, tek devreli lig usulü ile A takım müsabakaları ile ters fikstür şeklinde oynatılıp 20 Haziran tarihinde bitecek.devamında play – off organizasyonu olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 19 yaş altı lig de 13 Mart Cuma tarihinde yapılacak karşılaşmalar ile başlatılacak. Yine tek devreli lig usulü ile A takım müsabakaları ile ters fikstür olarak oynatılıp, 19 Haziran tarihinde bitecek olan sezondan sonra play – off organizasyonu yapılacak.

İki ligin play – off organizasyonları ile ilgili tarihler de sonradan açıklanacaktır.