İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

19 yaş altı gelişim liglerinin sezon planlaması belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, 19 yaş altı gelişim liglerinin sezon planlamasını açıkladı. Ayrıntılar haberimizin devamında.

03 Mart 2021 Çarşamba 22:10
19 yaş altı gelişim liglerinin sezon planlaması belli oldu!
Takip Et:

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Süper Lig 19 yaş altı liginin 14 Mart Pazar günü yapılacak karşılaşmalar ile başlıyor.

Ligin tamamlanması, tek devreli lig usulü ile A takım müsabakaları ile ters fikstür şeklinde oynatılıp 20 Haziran tarihinde bitecek. Sezon devamında play – off organizasyonu olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 19 yaş altı lig de 13 Mart Cuma tarihinde yapılacak karşılaşmalar ile başlatılacak. Yine tek devreli lig usulü ile A takım müsabakaları ile ters fikstür olarak oynatılıp, 19 Haziran tarihinde bitecek olan sezondan sonra play – off organizasyonu yapılacak.

İki ligin play – off organizasyonları ile ilgili tarihler de sonradan açıklanacaktır.



Son Güncelleme: 03.03.2021 22:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
19 Yaş AltıGelişimLigSezonPlanlaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Trabzon Fener maçı kaç kaç bitti? TS FB 1 0 maç özeti ve Pelkas golü izle
Trabzon Fener maçı kaç kaç bitti? TS FB 1 0 maç özeti ve Pelkas golü izle

Popüler Haberler

Yemin dizisi Reyhan kimdir? İlayda Altuntaş
Ev hanımlarına emeklilik yolu açıldı mı? Ev hanımları emekli olabilir mi?
WordPress sitede kurulması gereken eklentiler nelerdir? 2021 wordpress en iyi eklentileri
Star TV yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde dizi müzikleri 3 Mart 2021 Çarşamba
Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak?
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 3 Mart 2021 Çarşamba
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 3 Mart 2021 Çarşamba
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 3 Mart 2021 Çarşamba
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Cansız Zeynep'i öldürecek mi? Çarpışma Zeynep Ölecek mi? Elçin Sangu Diziden Ayrılacak mı?
Açık kapı ile sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sorgulama nasıl yapılır? Açık Kapı ne işe yarar?
NATO'nun 4. maddesi nedir? NATO 4.madde kapsamı ve detayları ne anlama geliyor?
Aşk Bir Rüya 140. bölüm fragmanı 9 Temmuz Perşembe
Genel af yasası koronavirüs salgını nedeniyle hemen çıkarılır mı? Koronavirüs salgını cezaevlerinde yeni önlemler amacıyla af yasasını öne çeker mi?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamı
Seksenler Fehmi Baba diziye geri gelecek mi?
Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler neler? 2021 muhtaç aylığı kaç ayda bağlanır?
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek oyuncuları ve konusu
Yoksulluk maaşı alma şartları nelerdir? 2021 fakirlik maaşı başvurusu e-devlet
Lise stajyer maaşı ne kadar? 2021 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.