İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?

Gündeme bomba gibi düşen bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, tarihinde kimin maçı var? haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 19.02.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 00:37
19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 19 Şubat 2021 Cuma maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 19-02-2021 Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 19 Şubat 2021 Cuma Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 19 Şubat 2021 Cuma tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 19 Şubat 2021 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

19 Şubat 2021 Cuma  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

19 Şubat 2021 Cuma TV'de bugünün maç programı...

00:45

Guimaraes - Farense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

01:00

Santos - Corinthians

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

01:30

Coritiba - Palmeiras

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

06:00

Tigres - Cruz Azul

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

13:00

Elazığspor - Etimesgut Bld.

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Sakaryaspor - Vanspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Kocaelispor - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

16:30

Ajman Club - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:30

Al Dhafra - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Chennaiyin - NorthEast Utd

Hindistan Süper Ligi

Bilyoner TV

17:30

İtalya - Kuzey Makedonya

FIBA Eurobasket Eleme

Bilyoner TV

18:00

Dinamo Kiev - Club Brugge

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

19:15

Al Jazira - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:15

Hatta - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:55

Slavia Prag - Leicester City

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 2

20:55

Young Boys - B.Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

20:55

Wolfsberg - Tottenham

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports Max 2

20:55

Braga - AS Roma

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

20:55

Real Sociedad - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports Max 1 CBC Sport

20:55

Olympiakos - PSV

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

20:55

Krasnodar - Dinamo Zagreb

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

20:55

Kızılyıldız - AC Milan

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 1

21:00

Silkeborg - Kolding

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

23:00

Salzburg - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports Max 2

23:00

M.Tel Aviv - Shakhtar Donetsk

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

23:00

Molde - Hoffenheim

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

23:00

Benfica - Arsenal

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 2 CBC Sport

23:00

Lille - Ajax

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 1

23:00

Granada - Napoli

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports Max 1

23:00

Antwerp - Rangers

UEFA Avrupa Ligi



Son Güncelleme: 19.02.2021 00:37
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maç fikstürü!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maç fikstürü!
Trabzonspor sezon sonu sözleşmeleri sona eren oyuncularına yeni teklifler sunuyor!
Trabzonspor sezon sonu sözleşmeleri sona eren oyuncularına yeni teklifler sunuyor!
A Milli Futbol Takımı, Şubat ayı Dünya sıralamasında 32'nci sırada yer aldı
A Milli Futbol Takımı, Şubat ayı Dünya sıralamasında 32'nci sırada yer aldı
Galatasaray ile Google arasında yeni işbirliği!
Galatasaray ile Google arasında yeni işbirliği!
Everton'da sürpriz Cenk- Larin takası teklifi
Everton'da sürpriz Cenk- Larin takası teklifi
Trabzonspor'da Trondsen'in durumu belli oldu
Trabzonspor'da Trondsen'in durumu belli oldu

Popüler Haberler

Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Regaib Kandilinde Yasin Suresi okunur mu?
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi karakterini kim canlandırıyor? Nihan Şahenk kimdir?
Yeni yılda ne hediye alınır? Yeni yıl için alınabilecek hediye fikirleri
Tosuncuk'un intihar haberleri için resmi açıklama geldi! Tosuncuk Ukrayna'da intihar mı etti?
Kredi notu neden düşer? Kredi notunu düşüren sebepler
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
Kanal D canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hafta sonu 20 Şubat 2021 Cumartesi açık noter var mı? 20 Şubat 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Bim indirimli ürünler kataloğu 19 Şubat 2021 Cuma indirim fırsatları
Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Şubat 2021 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.