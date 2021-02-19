19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 19 Şubat 2021 Cuma maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 19-02-2021 Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 19 Şubat 2021 Cuma Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…
Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 19 Şubat 2021 Cuma tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.
Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 19 Şubat 2021 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.
19 Şubat 2021 Cuma günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?
19 Şubat 2021 Cuma TV'de bugünün maç programı...
00:45
Guimaraes - Farense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
01:00
Santos - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
01:30
Coritiba - Palmeiras
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
06:00
Tigres - Cruz Azul
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
13:00
Elazığspor - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Sakaryaspor - Vanspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Kocaelispor - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
16:30
Ajman Club - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:30
Al Dhafra - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Chennaiyin - NorthEast Utd
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV
17:30
İtalya - Kuzey Makedonya
FIBA Eurobasket Eleme
Bilyoner TV
18:00
Dinamo Kiev - Club Brugge
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
19:15
Al Jazira - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:15
Hatta - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:55
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 2
20:55
Young Boys - B.Leverkusen
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
20:55
Wolfsberg - Tottenham
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports Max 2
20:55
Braga - AS Roma
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
20:55
Real Sociedad - Manchester United
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports Max 1 CBC Sport
20:55
Olympiakos - PSV
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
20:55
Krasnodar - Dinamo Zagreb
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
20:55
Kızılyıldız - AC Milan
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 1
21:00
Silkeborg - Kolding
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
23:00
Salzburg - Villarreal
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports Max 2
23:00
M.Tel Aviv - Shakhtar Donetsk
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
23:00
Molde - Hoffenheim
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
23:00
Benfica - Arsenal
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 2 CBC Sport
23:00
Lille - Ajax
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 1
23:00
Granada - Napoli
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports Max 1
23:00
Antwerp - Rangers
UEFA Avrupa Ligi