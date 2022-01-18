İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın dizide başlayan aşkı gerçek oldu!
Son Dakika
Alp Navruz ve Ayça Ayşin...

19 Ocak 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Ocak Çarşamba at yarışı programı

18 Ocak 2022 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 18-01-2022 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Ocak 2022 Salı 13:30
19 Ocak 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Ocak Çarşamba at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 19 Ocak 2022 Çarşamba at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 19 Ocak ÇarşambaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 18 Ocak 2022 Salı tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 19 Ocak Çarşamba at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 19 Ocak 2022 Çarşamba tarihli bültene ulaşabilirsiniz

19 Ocak Çarşamba TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 19 Ocak 2022 Çarşamba tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 19 Ocak 2022 Çarşamba TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 18.01.2022 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
19 Ocak 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Ocak Çarşamba at yarışı programı
Çukur Şahran (Sarp Akkaya) kimdir?
Bankamatik kartımı geri vermiyor? Bankamatik parayı geri vermiyor? Ne yapmalıyım?
Düşük faiz ile iş yeri açma kredisi nasıl alabilirim? Sıfır faizli iş yeri açma kredisi
İş Bankası'ndan yeni kredi kampanyası! 3 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
PTT köy dağıtımına tabi bekliyor ne demektir?
PTT kargom hangi şubede, en yakın PTT şubesi nerede?
PTT kargo hangi günler dağıtım yapıyor?
Kesin izlenmesi gereken Kore dizileri neler? TV'de yayınlanacak Kore dizileri
Hangi bankalar emekli maaşına promosyon veriyor? 2021 Bankaların emekli maaşı promosyon miktarı
Düz Dokuma Kumaş İşçisi ne kadar maaş alır? Düz Dokuma Kumaş İşçisi görevleri
Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Eşi vefat eden ve eşinden boşanmış olan kadınlar için devlet tarafından verilen destekler 2021
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 18 Ocak 2022 Salı
Servisçiler, düğün salonları ve öğrenci yurtlarına 5 bin TL hibe müjdesi! 5 bin TL hibe başvurusu nereden yapılıyor?
Teşkilat dizisi Amir karakteri ( Oğuzhan Kayra Koç ) kimdir?
Esnafa sağlanacak 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği
3 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? 3000 TL hibe desteği başvurusu
The Neighbor dizisi konusu ve yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.