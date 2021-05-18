İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

19 Mayıs 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Mayıs Çarşamba at yarışı programı

Gündemin dikkat çeken haberlerinden TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 18 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 12:01
19 Mayıs 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Mayıs Çarşamba at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 19 Mayıs 2021 Çarşamba at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 19 Mayıs ÇarşambaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 19 Mayıs Çarşamba at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 19 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli bültene ulaşabilirsiniz

19 Mayıs Çarşamba TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 19 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 19 Mayıs 2021 Çarşamba TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 18.05.2021 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın kupa töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi gün? BJK kupa törenine taraftar alınacak mı?
Beşiktaş'ın kupa töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi gün? BJK kupa törenine taraftar alınacak mı?
Süper Lig şampiyonu ve 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak?
Süper Lig şampiyonu ve 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak?
Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Vincent Aboubakar Beşiktaşta kalacak mı?
Vincent Aboubakar Beşiktaşta kalacak mı?
İsmi Fenerbahçe'yle anılan Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
İsmi Fenerbahçe'yle anılan Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Uğur Karakullukçu kimdir? Uğur Karakullukçu saldırıya mı uğradı? Uğur Karakullukçu'ya kim neden saldırdı?
Uğur Karakullukçu kimdir? Uğur Karakullukçu saldırıya mı uğradı? Uğur Karakullukçu'ya kim neden saldırdı?

Popüler Haberler

19 Mayıs 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Mayıs Çarşamba at yarışı programı
18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
18 Mayıs 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
18 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Hava durumu nasıl olacak? 19 Mayıs 2021 Çarşamba bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Emanet 183.bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle 18 Mayıs 2021 Salı ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 18 Mayıs 2021 Salı
Türkan Hanım’ın Konağı 177. bölüm izle 18 Mayıs Salı son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Masum 419. bölüm Kanal 7 canlı izle – 15 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Masum yeni son bölüm izle
Ptt kart şifresi nasıl öğrenilir? PTT kart şifre değiştirme ve şifre alma işlemleri nasıl yapılır?
Devletten durumu kötü olan vatandaşlara nakit ve gıda yardımı
Acemi Anneler dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Yağmur Öztürk biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme
Gönül Dağı 29. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi
Maraşlı 18. bölüm izle tek parça! Maraşlı son bölüm kesintisiz izle!
Uyanış: Büyük Selçuklu 32. bölüm izle tek parça! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle!
Maraşlı 19. bölüm fragmanı yayında! Maraşlı 19. yeni bölümde neler olacak?
Dudak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2021
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. Bölüm Fragmanı – 24 Mayıs 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.