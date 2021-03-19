19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü Beşiktaş sözleri ve marşları

Beşiktaş, takımının kurulmasında o zamanın medine muhafızı osman paşa konağında 22 kişilik grup ile takımının temelleri atıldı. 1902 sonbaharında Beşiktaş Serencebey Mahallesi’nde gerçekleştirilen takımda Osman Paşa’nın oğulları Mehmet Şamil, Hüseyin Bereket ve mahallenin gençleri olan Ahmet Fetgeri, Mehmet Ali Fetgeri, Nazımnazif; Cemil Feti ve Şevket Beyler yer alıyor. Bu gençlerin sadece futbol ile ilgili değil farklı spor branşlarına yetenekleri olduğu görülüyor. Özellikle barfiks, parelel güreş, halter ve jimnastik vb. spor dallarında Beşiktaş spor kulübü öncülük sağlıyor.

İlk zamanlar bereket jimnastik kulübü adı ile kurulan kulüp, ardından Beşiktaş Spor Kulübü olarak devam ediyor. 3 büyük Türk kulübünden biri olan siyah beyaz armasında ay yıldız taşıyor. Bu zaman kadar yurt içinde ve yurt dışında göstermiş olduğu iddialı performansı ile taraftarını büyülüyor. Kazandığı kupalar ile Türkiye’nin en büyük futbol kulübü arasında yer alıyor.

Tarihler 19 Martı gösterdiğinde tüm dünya da ‘Dünya Beşiktaşlılar Günü’ kutlanıyor.

Beşiktaş taraftları bu güne özel söz ve marş araştırıyor. İşte birbinden değerli Beşiktaş sözleri ve marşları haberimizde.





Karanlık Kuruldu Geceye (Bırakmam Beşiktaşım seni)

Karanlık kuruldu geceye

Bir ümit var yine içimde

Kimsesiz bu puslu gecede

Bırakmam Beşiktaşım seni

Ruhlar yorgun yollar habersiz

Söz tükenmiş beste habersiz

Deplasmandayız olmaz sensiz

Bırakmam Beşiktaşım seni

Karanlık kuruldu geceye

Bir ümit var yine içimde

Kimsesiz bu puslu gecede

Bırakmam Beşiktaşım seni

Ruhlar yorgun yollar habersiz

Söz tükenmiş beste habersiz

Hep seninleyiz olmaz sensiz

Bırakmam Beşiktaşım seni

Helal Olsun Hakkımız Kartalım Sana

Olsun hadi olsun Beşiktaş’ım şampiyon olsun

Doğsun karanlıklara Beşiktaş’ın güneşi

Duysun alem duysun taraftarın sesini duysun

Haykır, bağıralım hadi çoşkumuz duyulsun

Kartal uçuyor asil asil göklerde

Siyah beyaz taht kurmuş gönülllerde

Söyleyelim birlikte

Helal olsun hakkımız kartalım sana

Aşığız siyahına beyazına

Kıyamet kopsa, yer yarılsa

Bitmez bu aşk tükenmez bu sevda

Helal olsun hakkımız kartalım sana

Deli divaneyiz senin aşkınla

Öylesi yüce sonsuz bu aşk

Adın efsanedir büyük Beşiktaş

Helal olsun hakkımız sana Beşiktaş

BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ BEŞİKTAŞ 115.YIL MARŞI

Bizde her sabah uyandığında

Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş

Her zaman yanın yanında

Taraftar kol kola

115.yaşında

Babadan oğula

Beşiktaş yoluna

Ölürüm senin uğruna

Haydi Beşiktaş

Saldır Beşiktaş

Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş

115 yaşında

Taraftar yanında

Nice yıllara Kartalım nice yıllara

Eğer dönersem senin yolundan

Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş

Kanım kurusun

Kalbim taş olsun

Bu can sana feda olsun

Kanım kurusun

Kalbim taş olsun

Ömrüm sana feda olsun

Haydi Beşiktaş

Saldır Beşiktaş

Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş

115 yaşında

Taraftar yanında

Nice yıllara Kartalım nice yıllara





BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ BEŞİKTAŞ ÇARŞI TEZAHÜRATI SÖZLERİ

Bu sene şampiyon görelim siziiiiii

Ölmeden mezara koymayın biziiiii

korkutmaz bizleri musalla taşııııııı

Ölümüne seviyoruz biz Besiktaşıııııııı…

Bu sene şampiyon olacaksınız

Futbolcu katili etmeyin bizi

Korkutmaz bizleri cezaevleri

Ölümüne seviyoruz biz Beşiktaşı

Kıyamet kopar

Çöker karanlık

Allah bizi affetmez çok günah aldık

Sevenler ayrılmaz

Biz bir plan yaptık

Tüm çarşı cehenneme kombine aldık

Gün doğdu hep uyandık statlara dayandık

Beşiktaş'ın aşkıyla da bayraklarla donandık

Semtimiz erkek semti aşık eder herkesi,

Üzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesi,

İşte biz kötü günde hep omuz omuzayiz,

Övünmek gibi olmasın biz karakartalliyiz!

Kara kartal kara kartal

Beşiktaş'ım

Bayat sensin

Dünyam sensin

Her şey sensin

Gelecekse tüm acılar

Biz hazırız, senden gelsin

Bu sevdadan vazgeçersek

Allah belamızı versin.

Gücüne Güç Katmaya Geldik Sözleri:

Sevdalı yüreklerde beyaz sürgünler,

Halayla türkülerle sevdi bu kalpler,

Yıldızlar tutuştu siyah beyazla,

Marşlarımız ağlasın kartal aşkıyla,

Beşiktaş seninle ölmeye geldik !

Beşiktaş !

Gücüne güç katmaya geldik,

Formanda ter olmaya geldik,

Beşiktaş seninle ölmeye geldik !

Beşiktaş !

Barbaros Meydanı'nda dün gibi sevdan,

Derin bir nefes çektik Abbasağa'dan,

Bir umudum sensin anlıyor musun?

Hayat yaşanmıyor ki senle olmadan,

Beşiktaş seninle ölmeye geldik !

Beşiktaş !

Gücüne güç katmaya geldik,

Formanda ter olmaya geldik

BEŞİKTAŞ MARŞ/ BEŞİKTAŞ YÜZÜNCÜ YIL MARŞI SÖZLERİ

Bir ömür boyu seveceğiz

Her 100 yılın efendisi büyük Beşiktaş

Yağmur, çamur hep geleceğiz

Yiz kartalız bizim yuvamız büyük Beşiktaş

Yer beyaz gök siyah Beşiktaş

Tarih yazar ömür boyu karakartal

Bu büyük taraftarın seninle

Onurluyuz gururluyuz karakartal

1903'te doğdu şanlı kartalım

Simsiyah bembeyaz Beşiktaş

Karakartalın yuvasındayız

Ölene kadar yanındayız

Hiç bitmeyecek büyük aşkımız

Biz kartalız Beşiktaşlıyız

BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ HELAL OLSUN HAKKIMIZ KARTALIM SANA

Olsun hadi olsun Beşiktaş'ım şampiyon olsun

Doğsun karanlıklara Beşiktaş'ın güneşi

Duysun alem duysun taraftarın sesini duysun

Haykır, bağıralım hadi çoşkumuz duyulsun

Kartal uçuyor asil asil göklerde

Siyah beyaz taht kurmuş gönülllerde

Söyleyelim birlikte

Helal olsun hakkımız kartalım sana

Aşığız siyahına beyazına

Kıyamet kopsa, yer yarılsa

Bitmez bu aşk tükenmez bu sevda

Helal olsun hakkımız kartalım sana

Deli divaneyiz senin aşkınla

Öylesi yüce sonsuz bu aşk

Adın efsanedir büyük Beşiktaş

Helal olsun hakkımız sana Beşiktaş