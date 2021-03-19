19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü Beşiktaş sözleri ve marşları

Beşiktaş, takımının kurulmasında o zamanın medine muhafızı osman paşa konağında 22 kişilik grup ile takımının temelleri atıldı. 1902 sonbaharında Beşiktaş Serencebey Mahallesi’nde gerçekleştirilen takımda Osman Paşa’nın oğulları Mehmet Şamil, Hüseyin Bereket ve mahallenin gençleri olan Ahmet Fetgeri, Mehmet Ali Fetgeri, Nazımnazif; Cemil Feti ve Şevket Beyler yer alıyor. Bu gençlerin sadece futbol ile ilgili değil farklı spor branşlarına yetenekleri olduğu görülüyor. Özellikle barfiks, parelel güreş, halter ve jimnastik vb. spor dallarında Beşiktaş spor kulübü öncülük sağlıyor.
İlk zamanlar bereket jimnastik kulübü adı ile kurulan kulüp, ardından Beşiktaş Spor Kulübü olarak devam ediyor. 3 büyük Türk kulübünden biri olan siyah beyaz armasında ay yıldız taşıyor. Bu zaman kadar yurt içinde ve yurt dışında göstermiş olduğu iddialı performansı ile taraftarını büyülüyor. Kazandığı kupalar ile Türkiye’nin en büyük futbol kulübü arasında yer alıyor.
Tarihler 19 Martı gösterdiğinde tüm dünya da ‘Dünya Beşiktaşlılar Günü’ kutlanıyor.
Beşiktaş taraftları bu güne özel söz ve marş araştırıyor. İşte birbinden değerli Beşiktaş sözleri ve marşları haberimizde.
Karanlık Kuruldu Geceye (Bırakmam Beşiktaşım seni)
Karanlık kuruldu geceye
Bir ümit var yine içimde
Kimsesiz bu puslu gecede
Bırakmam Beşiktaşım seni
Ruhlar yorgun yollar habersiz
Söz tükenmiş beste habersiz
Deplasmandayız olmaz sensiz
Bırakmam Beşiktaşım seni
Karanlık kuruldu geceye
Bir ümit var yine içimde
Kimsesiz bu puslu gecede
Bırakmam Beşiktaşım seni
Ruhlar yorgun yollar habersiz
Söz tükenmiş beste habersiz
Hep seninleyiz olmaz sensiz
Bırakmam Beşiktaşım seni
Helal Olsun Hakkımız Kartalım Sana
Olsun hadi olsun Beşiktaş’ım şampiyon olsun
Doğsun karanlıklara Beşiktaş’ın güneşi
Duysun alem duysun taraftarın sesini duysun
Haykır, bağıralım hadi çoşkumuz duyulsun
Kartal uçuyor asil asil göklerde
Siyah beyaz taht kurmuş gönülllerde
Söyleyelim birlikte
Helal olsun hakkımız kartalım sana
Aşığız siyahına beyazına
Kıyamet kopsa, yer yarılsa
Bitmez bu aşk tükenmez bu sevda
Helal olsun hakkımız kartalım sana
Deli divaneyiz senin aşkınla
Öylesi yüce sonsuz bu aşk
Adın efsanedir büyük Beşiktaş
Helal olsun hakkımız sana Beşiktaş
BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ BEŞİKTAŞ 115.YIL MARŞI
Bizde her sabah uyandığında
Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş
Her zaman yanın yanında
Taraftar kol kola
115.yaşında
Babadan oğula
Beşiktaş yoluna
Ölürüm senin uğruna
Haydi Beşiktaş
Saldır Beşiktaş
Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş
115 yaşında
Taraftar yanında
Nice yıllara Kartalım nice yıllara
Eğer dönersem senin yolundan
Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş
Kanım kurusun
Kalbim taş olsun
Bu can sana feda olsun
Kanım kurusun
Kalbim taş olsun
Ömrüm sana feda olsun
Haydi Beşiktaş
Saldır Beşiktaş
Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş
115 yaşında
Taraftar yanında
Nice yıllara Kartalım nice yıllara
BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ BEŞİKTAŞ ÇARŞI TEZAHÜRATI SÖZLERİ
Bu sene şampiyon görelim siziiiiii
Ölmeden mezara koymayın biziiiii
korkutmaz bizleri musalla taşııııııı
Ölümüne seviyoruz biz Besiktaşıııııııı…
Bu sene şampiyon olacaksınız
Futbolcu katili etmeyin bizi
Ölümüne seviyoruz biz Beşiktaşı
Kıyamet kopar
Çöker karanlık
Allah bizi affetmez çok günah aldık
Sevenler ayrılmaz
Biz bir plan yaptık
Tüm çarşı cehenneme kombine aldık
Gün doğdu hep uyandık statlara dayandık
Beşiktaş'ın aşkıyla da bayraklarla donandık
Semtimiz erkek semti aşık eder herkesi,
Üzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesi,
İşte biz kötü günde hep omuz omuzayiz,
Övünmek gibi olmasın biz karakartalliyiz!
Kara kartal kara kartal
Beşiktaş'ım
Bayat sensin
Dünyam sensin
Her şey sensin
Gelecekse tüm acılar
Biz hazırız, senden gelsin
Bu sevdadan vazgeçersek
Allah belamızı versin.
Gücüne Güç Katmaya Geldik Sözleri:
Sevdalı yüreklerde beyaz sürgünler,
Halayla türkülerle sevdi bu kalpler,
Yıldızlar tutuştu siyah beyazla,
Marşlarımız ağlasın kartal aşkıyla,
Beşiktaş seninle ölmeye geldik !
Beşiktaş !
Gücüne güç katmaya geldik,
Formanda ter olmaya geldik,
Beşiktaş seninle ölmeye geldik !
Beşiktaş !
Barbaros Meydanı'nda dün gibi sevdan,
Derin bir nefes çektik Abbasağa'dan,
Bir umudum sensin anlıyor musun?
Hayat yaşanmıyor ki senle olmadan,
Beşiktaş seninle ölmeye geldik !
Beşiktaş !
Gücüne güç katmaya geldik,
Formanda ter olmaya geldik
BEŞİKTAŞ MARŞ/ BEŞİKTAŞ YÜZÜNCÜ YIL MARŞI SÖZLERİ
Bir ömür boyu seveceğiz
Her 100 yılın efendisi büyük Beşiktaş
Yağmur, çamur hep geleceğiz
Yiz kartalız bizim yuvamız büyük Beşiktaş
Yer beyaz gök siyah Beşiktaş
Tarih yazar ömür boyu karakartal
Bu büyük taraftarın seninle
Onurluyuz gururluyuz karakartal
1903'te doğdu şanlı kartalım
Simsiyah bembeyaz Beşiktaş
Karakartalın yuvasındayız
Ölene kadar yanındayız
Hiç bitmeyecek büyük aşkımız
Biz kartalız Beşiktaşlıyız
BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ HELAL OLSUN HAKKIMIZ KARTALIM SANA
Olsun hadi olsun Beşiktaş'ım şampiyon olsun
Doğsun karanlıklara Beşiktaş'ın güneşi
Duysun alem duysun taraftarın sesini duysun
Haykır, bağıralım hadi çoşkumuz duyulsun
Kartal uçuyor asil asil göklerde
Siyah beyaz taht kurmuş gönülllerde
Söyleyelim birlikte
Helal olsun hakkımız kartalım sana
Aşığız siyahına beyazına
Kıyamet kopsa, yer yarılsa
Bitmez bu aşk tükenmez bu sevda
Helal olsun hakkımız kartalım sana
Deli divaneyiz senin aşkınla
Öylesi yüce sonsuz bu aşk
Adın efsanedir büyük Beşiktaş
Helal olsun hakkımız sana Beşiktaş