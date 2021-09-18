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19 Eylül 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Eylül Pazar at yarışı programı

18 Eylül 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 18 Eylül 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

18 Eylül 2021 Cumartesi 13:30
19 Eylül 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Eylül Pazar at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 19 Eylül 2021 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 19 Eylül PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 18 Eylül 2021 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 19 Eylül Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 19 Eylül 2021 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

19 Eylül Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 19 Eylül 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 19 Eylül 2021 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 18.09.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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