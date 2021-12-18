İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

19 Aralık 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Aralık Pazar at yarışı programı

Birçok kişinin merak ettiği TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 18-12-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Aralık 2021 Cumartesi 13:30
19 Aralık 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Aralık Pazar at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 19 Aralık 2021 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 19 Aralık PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 18 Aralık 2021 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 19 Aralık Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 19 Aralık 2021 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

19 Aralık Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 19 Aralık 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 19 Aralık 2021 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 18.12.2021 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
19 Aralık 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Aralık Pazar at yarışı programı
Can Çıkar Huy Çıkmaz filminin konusu nedir?
TJK 18 Aralık 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Emekli maaşları ne zaman yatıyor? Emekli maaşları hafta sonu yatar mı?
Netflix'in Vinterviken filminin konusu nedir? Filmin oyuncuları ve karakterleri
Youtube'da alt yazı nasıl aktif edilir?
Deceit dizisinin konusu nedir? Dizinin konusu ve yorumu
BAĞ-KUR'lu olan biri sigortalı olarak çalışabilir mi?
Gönül Dağı Veysel ve Cemile diziden ayrılıyor mu?
Rüyada hırsızlık yapmak ne demek? Rüyada hırsız görmek, bir şey çalmak ve eve hırsız girmesi ne anlama gelmektedir?
Seksenler neden yok, neden yayınlanmıyor? Seksenler yeni bölüm ne zaman?
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler ne kadar maaş alıyor?
Şartlı eğitim yardımı ne demektir? 2021 Şartlı eğitim yardımı nereden alınır?
Nöbetçi Noter 19 Aralık 2021 Pazar açık noterler listesi - 19 Aralık 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Şekerbank kredi kartı başvurusu nereden yapılır ?
Durgun Su filminin konusu nedir? Durgun Su filminin oyuncuları kimler?
Youtube'un yeni abone şartı ne kadar olacak? Youtube'den önemli abone kararı
Netflix Kan Kardeşler Malcolm X ve Muhammed Ali belgeselinin konusu nedir?
Ekim ayında tarlaya hangi ürünler ekilir? Ekim ayında hangi tarımsal faaliyetler yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.