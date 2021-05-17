İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

18 Mayıs 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 18 Mayıs Salı at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 17.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:01
18 Mayıs 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 18 Mayıs Salı at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 18 Mayıs 2021 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 18 Mayıs SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 18 Mayıs Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 18 Mayıs 2021 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

18 Mayıs Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 18 Mayıs 2021 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 17.05.2021 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de Penaltı Lideri Galatasaray
Süper Lig'de Penaltı Lideri Galatasaray
Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı
Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı
Antalyaspor'dan Açıklama Geldi
Antalyaspor'dan Açıklama Geldi
Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması
Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması
Galatasaray Şampiyonluk Maçında İlk gol Adem Büyük' den Geldi
Galatasaray Şampiyonluk Maçında İlk gol Adem Büyük' den Geldi
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar

Popüler Haberler

18 Mayıs 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 18 Mayıs Salı at yarışı programı
Kardeşlerim 14. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Akıncı 21. Bölüm Fragmanı – 21 Mayıs 2021 Cuma
Savaşçı 106. bölüm fragmanı yayında! Savaşçı 106. yeni bölümde neler olacak?
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm fragmanı izle
Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı izle - Kırmızı Oda 21 Mayıs 2021 Cuma özeti
Gönül Dağı 29. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - TRT 1
Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
2021 yılı Malta asgari ücreti
Bugün kimin maçı var? TV 17 Mayıs 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Gönül Dağı dizisindeki Selami karakteri Kimdir? Eser Eyüpoğlu dizideki rolü ve hayatı
Yemin 339.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Fox TV Masumiyet dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Kefaret dizisinde Nil karakterini Ege Kökenli canlandırıyor
Günlük burç yorumları; 11 Mayıs 2021 Salı burç yorumları
Part time çalışan tazminat alabilir mi? 2021
2021 Devlet destekli geri ödemesiz evalımı başvurusu nasıl yapılır?
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2021
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.