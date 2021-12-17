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18 Aralık 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 18 Aralık Cumartesi at yarışı programı

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 17 Aralık 2021 Cuma tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Aralık 2021 Cuma 13:30
18 Aralık 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 18 Aralık Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 18 Aralık 2021 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 18 Aralık CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 17 Aralık 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 18 Aralık Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 18 Aralık 2021 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

18 Aralık Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 18 Aralık 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 18 Aralık 2021 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 17.12.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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