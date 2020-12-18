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18 Aralık 2020 Cuma Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Aralık 18 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 11:32
18 Aralık 2020 Cuma Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 18 Aralık 2020 Cuma maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 18 Aralık 2020 Cuma Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 18 Aralık 2020 Cuma  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 18 Aralık 2020 Cuma günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

18 Aralık 2020 Cuma Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 03:30 | Nacional vs River Plate | S SPORT 
⚽️ 19:00 | Karagümrük vs Galatasaray | beIN SPORTS HD 1 
⚽️ 20:00 | PBK CSKA Moskva vs BK Zenit Saint Petersburg | beIN SPORTS HD 3 
⚽️ 20:30 | Hull City vs Portsmouth | beIN SPORTS MAX HD 2 
⚽️ 20:30 | Bochum vs Heidenheim | S SPORT 2 
⚽️ 21:00 | KK Crvena Zvezda vs Valencia Basket | beIN SPORTS HD 4 
⚽️ 21:30 | FC Bayen München vs CD Saski Baskonia | beIN SPORTS MAX HD 1 
⚽️ 22:00 | Olympiacos BC vs Real Madrid Baloncesto | beIN SPORTS HD 3 
⚽️ 22:30 | Union Berlin vs Borussia Dortmund | S SPORT 2 
⚽️ 22:45 | Asvel Villeurbanne vs BC Khimki | beIN SPORTS MAX HD 2 
⚽️ 23:00 | Preston North End vs Bristol City | beIN SPORTS HD 2 
⚽️ 23:00 | Athletic Bilbao vs Huesca | SPOR SMART 
⚽️ 23:00 | FC Barcelona Lassa Bàsquet vs Maccabi Tel Aviv | beIN SPORTS HD 4


Son Güncelleme: 18.12.2020 11:32
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