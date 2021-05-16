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17 Mayıs 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Mayıs Pazartesi at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 16-05-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 12:01
17 Mayıs 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Mayıs Pazartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 17 Mayıs 2021 Pazartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 17 Mayıs PazartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 16 Mayıs 2021 Pazar tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 17 Mayıs Pazartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

17 Mayıs Pazartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 17 Mayıs 2021 Pazartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 16.05.2021 12:01
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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