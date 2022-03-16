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17 Mart 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Mart Perşembe at yarışı programı

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 16.03.2022 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

16 Mart 2022 Çarşamba 13:30
17 Mart 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Mart Perşembe at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 17 Mart 2022 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 17 Mart PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 16 Mart 2022 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 17 Mart Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 17 Mart 2022 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

17 Mart Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 17 Mart 2022 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 17 Mart 2022 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 16.03.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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