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17 Kasım 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Kasım Çarşamba at yarışı programı

16 Kasım 2021 tarihli TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Kasım 16 Salı günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Kasım 2021 Salı 13:30
17 Kasım 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Kasım Çarşamba at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 17 Kasım 2021 Çarşamba at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 17 Kasım ÇarşambaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 16 Kasım 2021 Salı tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 17 Kasım Çarşamba at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 17 Kasım 2021 Çarşamba tarihli bültene ulaşabilirsiniz

17 Kasım Çarşamba TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 17 Kasım 2021 Çarşamba tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 17 Kasım 2021 Çarşamba TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 16.11.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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