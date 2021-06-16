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17 Haziran 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Haziran Perşembe at yarışı programı

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 16.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

16 Haziran 2021 Çarşamba 12:01
17 Haziran 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Haziran Perşembe at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 17 Haziran 2021 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 17 Haziran PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 17 Haziran Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 17 Haziran 2021 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

17 Haziran Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 17 Haziran 2021 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 17 Haziran 2021 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 16.06.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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