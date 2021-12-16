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17 Aralık 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Aralık Cuma at yarışı programı

Perşembe günü sitemizde yer verdiğimiz TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Aralık 16 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

16 Aralık 2021 Perşembe 13:30
17 Aralık 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Aralık Cuma at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 17 Aralık 2021 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 17 Aralık CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 16 Aralık 2021 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 17 Aralık Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 17 Aralık 2021 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

17 Aralık Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 17 Aralık 2021 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 17 Aralık 2021 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 16.12.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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