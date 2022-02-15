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16 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Şubat Çarşamba at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 15 Şubat 2022 Salı tarihli haberimizde TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 15 Şubat 2022 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

15 Şubat 2022 Salı 13:30
16 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Şubat Çarşamba at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 16 Şubat 2022 Çarşamba at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 16 Şubat ÇarşambaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 15 Şubat 2022 Salı tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 16 Şubat Çarşamba at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 16 Şubat 2022 Çarşamba tarihli bültene ulaşabilirsiniz

16 Şubat Çarşamba TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 16 Şubat 2022 Çarşamba tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 16 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 15.02.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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