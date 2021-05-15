İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş ve üzeri Temmuz ayında aşılanıyor..
Son Dakika
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş...

16 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Mayıs Pazar at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 15.05.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:01
16 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Mayıs Pazar at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 16 Mayıs 2021 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 16 Mayıs PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 15 Mayıs 2021 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 16 Mayıs Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 16 Mayıs 2021 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

16 Mayıs Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 16 Mayıs 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 16 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 15.05.2021 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonluk kutlamaları yapılacak mı? Şampiyonluk kutlamalarında sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı!
Şampiyonluk kutlamaları yapılacak mı? Şampiyonluk kutlamalarında sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı!
Aboubakar PFDK'dan ceza aldı mı? Aboubakar Göztepe maçında oynayacak mı, sakat mı?
Aboubakar PFDK'dan ceza aldı mı? Aboubakar Göztepe maçında oynayacak mı, sakat mı?
Formula 1 Türkiye Grand Prix neden iptal edildi?
Formula 1 Türkiye Grand Prix neden iptal edildi?
Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu, neden iptal edildi? Formula 1 Türkiye GP'den üzen haber
Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu, neden iptal edildi? Formula 1 Türkiye GP'den üzen haber
Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?
Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?
Türkiye EURO 2020 Kadrosunda kimler var?
Türkiye EURO 2020 Kadrosunda kimler var?

Popüler Haberler

Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında?
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru formu
Beni Bırakma dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Şampiyonluk kutlamaları yapılacak mı? Şampiyonluk kutlamalarında sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı!
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2021
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
19 Mayıs Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecek mi?
Andorra güncel asgari ücret tutarları 2021
16 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Mayıs Pazar at yarışı programı
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?
Emekli promosyonu kimler alabilir, şartlar neler? 2021 Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?
A101 bayramda açık mı?
Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2021
Kapıcı asgari ücret 2021
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları 2021
Hayranları "Mucize Doktor Bitmesin Final Yapmasın Devam Etsin" kampanyası başlattı!
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2021
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Özel hastaneler acil servis ücreti var mıdır? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.