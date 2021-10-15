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16 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Ekim Cumartesi at yarışı programı

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Ekim 15 Cuma tarihli haberimizde TJK at yarışı bülteni belli oldu mu?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

15 Ekim 2021 Cuma 13:30
16 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Ekim Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 16 Ekim 2021 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 16 Ekim CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 15 Ekim 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 16 Ekim Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 16 Ekim 2021 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

16 Ekim Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 16 Ekim 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 16 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 15.10.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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