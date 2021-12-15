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16 Aralık 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Aralık Perşembe at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 15.12.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

15 Aralık 2021 Çarşamba 13:30
16 Aralık 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Aralık Perşembe at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 16 Aralık 2021 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 16 Aralık PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 15 Aralık 2021 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 16 Aralık Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 16 Aralık 2021 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

16 Aralık Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 16 Aralık 2021 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 16 Aralık 2021 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 15.12.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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