İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

16 Aralık 2020 Çarşamba Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 16 Aralık 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 07:19
16 Aralık 2020 Çarşamba Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 16 Aralık 2020 Çarşamba maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 16 Aralık 2020 Çarşamba Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 16 Aralık 2020 Çarşamba  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 16 Aralık 2020 Çarşamba günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

16 Aralık 2020 Çarşamba Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 13:00 | Kasımpaşa vs Muğlaspor | A SPOR

⚽️ 15:00 | Çaykur Rizespor vs Eskişehirspor | A SPOR

⚽️ 17:00 | Yeni Malatyaspor vs Hekimoğlu Trabzon | A SPOR

⚽️ 18:30 | Göztepe vs Bursaspor | A SPOR

⚽️ 20:30 | Eintracht Frankfurt vs Mönchengladbach | S SPORT 2

⚽️ 21:00 | Galatasaray vs Darıca GB | A SPOR

⚽️ 21:00 | Wolverhampton vs Chelsea | S SPORT

⚽️ 22:30 | Werder Bremen vs Borussia Dortmund | S SPORT 2

⚽️ 22:45 | Notts County vs Stockport County | Nesine.com

⚽️ 23:00 | Manchester City vs West Bromwich | S SPORT

16/12/2020 

⚽️ 00:00 | Real Madrid vs Athletic Bilbao | SPOR SMART 

⚽️ 03:30 | Palmeiras vs Libertad | S SPORT



Son Güncelleme: 16.12.2020 07:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Türkiye Kupası öncesi Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Ziraat Türkiye Kupası öncesi Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede, ne zaman oynanacak? Şampiyonlar ligi final tarihi
2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede, ne zaman oynanacak? Şampiyonlar ligi final tarihi
PSG'de Neymar şoku! Yıldız oyuncunun ayak bileği kırıldı
PSG'de Neymar şoku! Yıldız oyuncunun ayak bileği kırıldı
Kasımpaşa teknik sorumlusu Fuat Çapa koronavirüse yakalandı
Kasımpaşa teknik sorumlusu Fuat Çapa koronavirüse yakalandı
Anthony Joshua, Kubrat Pulev'i nakavt etti
Anthony Joshua, Kubrat Pulev'i nakavt etti
Luyindama'nın bileti kesildi! Luyindama Everton iddiaları!
Luyindama'nın bileti kesildi! Luyindama Everton iddiaları!

Popüler Haberler

16 Aralık 2020 Çarşamba Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Milletvekili maaşları ne kadardır? Aralık 2020
ihbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı nasıl uygulanır? 2020
Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi şartları Aralık 2020
Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır?
Halk süt ibb nereden alınır? 2020 İBB Halk süt alma şartları
Sadakatsiz Derin'in kardeşi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya kimdir?
İnstagram reels nasıl çekilir? İnstagram reels kullanımı
Mama ve bez yardımı başvuruları nereye yapılır? Mama yardımı nasıl alınır?
FOX TV Son Yaz tanıtım fragmanı yayınlandı!
Star Wars : Skywalker’ın Yükselişi Filmi Vizyon Tarihi Ne Zaman? İşte Film Fragmanı Vizyon Tarihi
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlıyor? 1. bölüm yayın tarihi
Müge Anlı Ecrin Bebek Olayında Gelişmeleri Neler?
Yasak Elma Ender Ölecek mi? Şevval Sam Diziden Ayrılacak mı? İşte Müthiş Sezon Finali
2020 arılı kovan devlet desteklemesi nasıl alınır? Kovan başı devlet desteği ne kadar?
Güncel gümüş fiyatları 16 Aralık 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Müge Anlı Ece Çiçek kimdir, katili tutuklandı mı?
Kanal D canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ubisoft ücretsiz oyunları neler? Ubisoft ücretsiz pc oyunları nasıl alınır?
Şevki Hoca Müge Anlı'da neden yok, neden ayrıldı?
Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.