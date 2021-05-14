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15 Mayıs 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 15 Mayıs Cumartesi at yarışı programı

Mayıs 14 Cuma günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 12:01
15 Mayıs 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 15 Mayıs Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 15 Mayıs 2021 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 15 Mayıs CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 15 Mayıs Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 15 Mayıs 2021 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

15 Mayıs Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 15 Mayıs 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 15 Mayıs 2021 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 14.05.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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