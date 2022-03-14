İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
5 kuruma toplam 530 personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları..
Son Dakika
5 kuruma toplam 530 personel...
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'e banka şoku!
Son Dakika
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'e banka...

15 Mart 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 15 Mart Salı at yarışı programı

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 14.03.2022 tarihli haberimizi okuyun.

14 Mart 2022 Pazartesi 13:30
15 Mart 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 15 Mart Salı at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 15 Mart 2022 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 15 Mart SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 14 Mart 2022 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 15 Mart Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 15 Mart 2022 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

15 Mart Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 15 Mart 2022 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 15 Mart 2022 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 14.03.2022 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulusal halterci Melisa Güneş 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı!
Ulusal halterci Melisa Güneş 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı!
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?

Popüler Haberler

15 Mart 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 15 Mart Salı at yarışı programı
TJK 14 Mart 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 14 Mart 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Mart 2022 Engellilere sağladığı kolaylıklar nelerdir?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Mart 2022 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 14 Mart 2022 Pazartesi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 13 Mart 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 12 Mart 2022 Cumartesi Bitcoin ne kadar oldu?
Hafta sonu 13 Mart 2022 Pazar açık noter var mı? 13 Mart 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Müslümanlar Ramazan ayına girerken nasıl bir hazırlık yapmalı?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
08504841461 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
İşe yönlendirme ve başlama yardımı nedir, nasıl alınır?
Melih Özdoğan kimdir? Melih Özdoğan hakkında bilgiler
Rüyada görülen silah ne anlama gelir? Rüyada bir silah satın almak nedir? Silah mermisini ya da namlu görmenin anlamları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.