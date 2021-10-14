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15 Ekim 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 15 Ekim Cuma at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 14 Ekim 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Ekim 2021 Perşembe 13:30
15 Ekim 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 15 Ekim Cuma at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 15 Ekim 2021 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 15 Ekim CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 14 Ekim 2021 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 15 Ekim Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 15 Ekim 2021 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

15 Ekim Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 15 Ekim 2021 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 15 Ekim 2021 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 14.10.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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